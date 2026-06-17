Truy tố các “quan” xã gây thất thoát bằng chứng từ hoá đơn “khống”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra 2 vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Văn Chấn (trước sáp nhập), đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Trụ sở UBND xã Suối Giàng nơi xảy ra vụ việc.



Trước đó, qua công tác điều tra về nội dung sai phạm trong thực hiện dự án Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trước sáp nhập (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) thời gian từ 2024 đến 2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 7 bị can nguyên là Chủ tịch UBND xã, Kế toán ngân sách, cán bộ văn hóa xã; Trưởng phòng, công chức phòng, liên quan đến sai phạm trong thực hiện dự án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can thêm 1 chủ hộ kinh doanh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” được quy định tại khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

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Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến 2025, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong thực hiện dự án; lập chứng từ chi phí không đúng thực tế phát sinh để thanh quyết toán kinh phí, từ đó rút tiền ngân sách Nhà nước chi tiêu trái quy định. Hành vi của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chính sách đầu tư phát triển du lịch cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và hành vi vi phạm của cá nhân khác có liên quan, đã triệt để thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát chiếm đoạt, tỷ lệ thu hồi đạt 100%; chuyển Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính các hộ kinh doanh vi phạm về hóa đơn với số tiền 210 triệu đồng.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan CSĐT đã ban hành Bản kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền truy tố 8 bị can trước pháp luật.

Tác giả: Tống Huệ

Nguồn tin: cand.vn