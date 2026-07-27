Truy tìm phương tiện tông người đi bộ tử vong rồi rời hiện trường

Ngày 26/7, Công an xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong trên Quốc lộ 1, đồng thời triển khai truy tìm phương tiện liên quan.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 25/7, người dân sống ven Quốc lộ 1, đoạn Km1637+600 qua thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, nghe tiếng va chạm mạnh nên chạy ra kiểm tra.

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Tại hiện trường, người dân phát hiện ông T.Q.G. (SN 1985, ngụ xã Bắc Bình) nằm bất động trên đường theo hướng Nam - Bắc. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong. Thời điểm phát hiện vụ việc, không có phương tiện nào dừng lại tại hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Bắc Bình đã bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng trích xuất camera khu vực và thu thập các dấu vết phục vụ truy tìm phương tiện liên quan.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.vn

