Truy tìm nhóm du khách bẻ san hô khi tắm biển Hòn Chồng - Nha Trang

Sáng nay 19/7, ông Lê Đại Dương, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an phường Bắc Nha Trang đang truy tìm nhóm du khách bẻ san hô khi tắm biển khu vực Hòn Chồng.

Trước đó vào tối 18/7, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều bài viết cùng hình ảnh một nhóm du khách khoảng 10 người đến khu vực Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang tắm biển, rồi bẻ san hô ở nơi này để mang về làm cảnh. Nhiều người xem đã bày tỏ bức xúc về hành động của nhóm du khách xâm phạm hệ sinh thái san hô đang được khoanh vùng bảo vệ, đồng thời đề nghị các cơ quan chức trách và chính quyền địa phương truy tìm, xử lý nghiêm minh.

Hình ảnh nhóm du khách bẻ san hô đưa lên bãi tắm khu vực Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang. Ảnh: BQL vịnh Nha Trang.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, khu vực biển Hòn Chồng – Đặng Tất là nơi nghiêm cấm các hành vi tác động đến rạn san hô, thảm cỏ biển, cấm khai thác thủy sản, hủy hoại cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên. Nhiều biển cấm đã được Ban Quản lý vịnh Nha Trang lắp đặt, trong đó ghi rõ mức xử phạt từ 50-100 triệu đồng theo điểm b, khoản 1, điều 6, Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

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Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trong thời gian qua đơn vị này đã phối hợp UBND phường Bắc Nha Trang triển khai các biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật, kết hợp tuần tra kiểm soát, nhưng một số du khách tắm biển trong khu vực này vẫn lén lút bẻ san hô để làm cảnh.

Một nguồn tin cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định nhóm người bẻ san hô lan truyền trên mạng xã hội tối 18/7 là những du khách đến từ TP Đồng Nai đến Khánh Hòa tham quan, du lịch và đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Bắc Nha Trang. Ban Quản lý vịnh Nha Trang đang phối hợp Công an phường Bắc Nha Trang làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, khu vực biển Hòn Chồng – Đặng Tất có hệ sinh thái san hô mở rộng trên diện tích khoảng 11ha đã được khoanh vùng bảo vệ để phục hồi, những hành vi khai thác thủy sản, xâm phạm rạn san hô, thảm cỏ biển ở nơi này đều phải xử lý nghiêm minh.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân