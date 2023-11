Truy tìm kẻ cướp ngân hàng ở Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Tên cướp xông vào uy hiếp nhân viên ngân hàng ở Nghệ An

Tối 14/11, trả lời VTC News, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ cướp ngân hàng.

"Sự việc xảy ra chiều nay, tên cướp xông vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cửa Lò để cướp tiền. Tuy nhiên, do bảo vệ và nhân viên ngân hàng kịp thời hô hoán, truy đuổi nên tên cướp bỏ chạy ra khỏi ngân hàng. Thông tin ban đầu tên cướp không lấy được tiền", Chủ tịch thị xã Cửa Lò thông tin.

Hình ảnh tên cướp xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên được camera an ninh ghi lại. (Ảnh chụp từ clip)

Quá trình diễn ra sự việc đều được camera an ninh của ngân hàng ghi lại. Theo đó, tên cướp mặc áo màu đỏ lẻn vào ngân hàng, xông vào không chế nữ nhân viên để lấy tiền. Tuy nhiên trong lúc khống chế thì bảo vệ và nhân viên ngân hàng đã xông vào, truy đuổi.

Thấy vậy, tên cướp nhảy qua bàn thu ngân của ngân hàng để thoát ra ngoài.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, truy tìm đối tương. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa bắt được tên cướp.

...

Trước đó, ngày 24/10, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank ở huyện Hóc Môn.

Ba kẻ gây ra vụ cướp gồm Nguyễn Ngọc Mỹ (SN: 1993, ngụ tỉnh Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, ngụ tỉnh Bến Tre) đã bị lực lượng chức năng tóm gọn sau 22 giờ truy bắt.

Tại cơ quan Công an, những kẻ này khai, cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng trả. Chúng gặp nhau và kết bạn trên mạng xã hội Facebook.

Khoảng đầu tháng 10/2023, chúng bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Sacombank.

Chúng đã bàn bạc mua súng tự chế, mua 1 mô tô và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án...

Đến 8h ngày 24/10, Nguyễn Thị Bích Tuyền đi ô tô chở Nguyễn Ngọc Mỹ còn Lâm Phúc Lợi đi xe gắn máy cùng di chuyển đến gần Phòng giao dịch Nhị Xuân quan sát.

Đến khoảng 10h30, Lâm Phúc Lợi cùng Nguyễn Ngọc Mỹ di chuyển đến trước Phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, sử dụng súng uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng.

Cùng lúc, Lâm Phúc Lợi vào phía trong quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng, bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn, tẩu thoát.

Sau khi cướp được 3,8 tỷ đồng, nhóm này chia tiền và sau đó lẩn trốn. Cả ba dự tính sẽ tìm cách trốn qua nước ngoài. Tuy nhiên, chúng đã bị lực lượng chức năng tóm gọn sau 22 giờ gây án.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News