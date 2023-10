Truy nã đặc biệt bị can Bùi Văn Tuấn

Theo đó, bị can Bùi Văn Tuấn đang trong quá trình bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Hòa Bình để phục vụ công tác điều tra, xử lý về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị can Bùi Văn Tuấn bỏ trốn trong quá trình bị tạm giam.



Ngày 8/10, bị can Bùi Văn Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau quá trình xác minh, xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tuấn về tội “”Trốn khỏi nơi giam giữ”. Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 02/QĐTN-CSHS truy nã đặc biệt đối với bị can Bùi Văn Tuấn.

... Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Bùi Văn Tuấn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình.



Theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và đưa người đang truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình để xử lý theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liện hệ: số 97, đại lộ Thịnh Lang, tổ 5, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, điện thoại: 0692709173; hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Bình, điện thoại: 0916.004.785. Nếu ai có hành vi cố tình bao che hoặc che giấu đối tượng, đều sẽ phải xử lý theo quy định của pháp luật.



