Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Hà Tĩnh sau một thập kỷ bỏ hoang

Theo tìm hiểu, trung tâm được thành lập năm 2012, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2014 trên cơ sở cải tạo khuôn viên Trường THCS Cẩm Vịnh cũ. Với diện tích rộng hàng chục nghìn mét vuông, nơi đây từng có đầy đủ khu khám bệnh, khu nội trú, nhà ăn, khu hành chính và vườn thuốc nam, được đầu tư khá bài bản với kỳ vọng trở thành mô hình phục hồi chức năng kết hợp dưỡng sinh phục vụ người dân.