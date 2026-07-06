Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Hà Tĩnh sau một thập kỷ bỏ hoang

Từng được kỳ vọng trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho bệnh nhân trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh, nhưng sau gần một thập kỷ ngừng hoạt động, Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh nay chỉ còn là khung cảnh đổ nát, hoang tàn và xuống cấp nghiêm trọng.
Theo tìm hiểu, trung tâm được thành lập năm 2012, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2014 trên cơ sở cải tạo khuôn viên Trường THCS Cẩm Vịnh cũ. Với diện tích rộng hàng chục nghìn mét vuông, nơi đây từng có đầy đủ khu khám bệnh, khu nội trú, nhà ăn, khu hành chính và vườn thuốc nam, được đầu tư khá bài bản với kỳ vọng trở thành mô hình phục hồi chức năng kết hợp dưỡng sinh phục vụ người dân.
Tuy nhiên, trung tâm chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Từ đó đến nay, toàn bộ khuôn viên gần như bị bỏ hoang, không được khai thác, sử dụng.
Ghi nhận thực tế vào ngày 2/7, bên trong các dãy nhà cấp bốn phủ đầy rêu mốc, nhiều mảng tường bong tróc, mái ngói xuống cấp, cửa kính vỡ nát.
Các phòng khám, phòng điều trị và khu nội trú không còn bất kỳ trang thiết bị nào, chỉ còn nền nhà phủ bụi, rác thải và những vỏ chai thuốc nằm ngổn ngang. Nhiều khu vực bị cây cỏ dại mọc um tùm, che kín lối đi, tạo nên khung cảnh tiêu điều, lạnh lẽo.
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Không chỉ xuống cấp về cơ sở vật chất, khuôn viên rộng lớn của trung tâm hiện còn bị người dân tận dụng làm nơi chăn thả trâu, bò.
Nhiều hạng mục có dấu hiệu hư hỏng nặng theo thời gian, gây lãng phí lớn đối với quỹ đất và tài sản công đã được đầu tư. Việc để công trình tiếp tục xuống cấp không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan địa phương và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Mới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố thông tin cho thuê ngắn hạn (đợt 4) đối với ba khu đất có tổng diện tích lớn được đưa vào khai thác với mục đích sản xuất kinh doanh và thương mại, dịch vụ.
Trong đó, Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh được cho thuê với giá khởi điểm là 175,4 triệu đồng/năm, giá thuê tài sản gắn liền với đất hơn 102 triệu đồng/năm.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn