Trung tá công an bị đ.â.m tr.ọng th.ương khi làm nhiệm vụ

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cùng lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam Lê Đình Triều (SN 1990, trú xã Nông Cống) để điều tra về tội “Giết người” sau khi đối tượng dùng dao đâm trọng thương một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, trong quá trình rà soát, xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an xã Nông Cống đến nhà Lê Đình Triều để tuyên truyền, vận động và mời đối tượng về trụ sở công an xét nghiệm chất ma túy.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Lê Đức Thái thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh cùng gia đình.

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Tuy nhiên, Triều không chấp hành, khóa cửa cố thủ trong phòng ngủ, dùng dao nhọn đe dọa lực lượng chức năng. Khi Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, trực tiếp tiếp cận và vận động đối tượng buông hung khí, Triều bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công tổ công tác.

Đối tượng Lê Đình Triều.

Trong quá trình khống chế đối tượng, Trung tá Phạm Ngọc Khánh bị đâm trúng vùng cổ, gây đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu và nguy hiểm đến tính mạng. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khống chế, bắt giữ Triều.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Lê Đình Triều dương tính với ma túy Methamphetamine. Tại cơ quan công an, đối tượng khai đã sử dụng ma túy đá vào tối trước khi xảy ra vụ việc. Nhờ được cấp cứu kịp thời, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy”, “tỉnh Thanh Hóa không ma túy”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, huy động tối đa lực lượng, phương tiện; phối hợp chặt chẽ với Công an xã, phường đồng loạt ra quân tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan, các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, kiên quyết phát hiện, quản lý, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở.

Tác giả: Nguyễn Thuỳ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn