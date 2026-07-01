Trung Quốc kêu gọi Mỹ hướng tới mối quan hệ ổn định chiến lược

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN



Tuyên bố này do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 30/6.

Tại cuộc điện đàm, ông Vương Nghị khẳng định việc thiết lập mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định chiến lược phản ánh nguyện vọng của nhân dân hai nước, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế và phục vụ lợi ích cơ bản của cả hai quốc gia. Hai bên cần luôn duy trì tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, chuyển hóa những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được thành các chính sách cụ thể và biện pháp thực tế.

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Để đạt được điều này, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng hai bên cần mở rộng danh mục hợp tác, tạo ra nhiều chương trình nghị sự tích cực hơn, thu hẹp danh sách các vấn đề và quản lý rủi ro cũng như mối đe dọa tiềm ẩn khác. Về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), ông Vương Nghị hối thúc phía Mỹ xử lý các vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ này một cách đặc biệt thận trọng.

Hai bên đánh giá cuộc điện đàm mang tính xây dựng và tích cực, nhất trí cùng nhau thực hiện các đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được và duy trì liên lạc một cách linh hoạt.

Tác giả: Nhật Ninh

Nguồn tin: Báo Tin Tức