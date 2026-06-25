'Trùm siêu xe' Phan Công Khanh bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Công Khanh (hay còn gọi là Khanh Supper), Huynh Xuân Vấn (đang bị truy nã), bị can Mohamach Da Pha (ngụ An Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 BLHS.

Trước đó, hồi tháng 8/2025, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung của vụ án trong đó có vấn đề về tội danh của các bị can.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ K-Supper (Công ty K-Supper) chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp. Khanh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật, Vấn làm Phó Giám đốc là cổ đông; Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Phan Công Khanh tại thời điểm bị bắt

Quá trình điều tra xác định, do làm ăn thua lỗ, thiếu hụt nguồn tiền để trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Khanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua các giao dịch mua bán, ký gửi xe sang.

...

Ngày 23/5/2023, các bị can Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc việc chiếm đoạt một xe ô tô trị giá 7,1 tỷ đồng của bà L.N.T.H gửi tại showroom K-Supper. Sau khi nhận xe, các bị can đem cầm cố để vay 3 tỷ đồng.

Đến ngày 13/6/2023, Khanh và Vấn chiếm đoạt xe ô tô trị giá 13,3 tỷ đồng của anh P. cho mượn để trưng bày tại showroom rồi bán lại cho anh H. với giá 24,5 tỷ đồng.

Ngày 14/6/2023, Mohamach Da Pha chiếm đoạt xe ô tô trị giá 870 triệu đồng của anh S. cho Mohamach Da Pha mượn để sử dụng, sau đó đem cầm cố 1 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã, đến nay việc truy nã chưa có kết quả.

Tác giả: Hoàng Lam (t/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn