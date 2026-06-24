Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân để mở rộng quân sự

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)



AFP dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ngày 24/6, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố nước này đang "trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân" khi ông tới dự lễ bàn giao một tàu chiến và trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh mở rộng quân sự.

Phát biểu tại buổi lễ ngày 23/6, ông Kim Jong Un nhấn mạnh: "Hải quân đang phát triển thành một binh chủng hoàn chỉnh được trang bị các phương tiện chiến lược, khi chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân đang đi đúng lộ trình kế hoạch một cách chính xác."

Triều Tiên đang phải chịu nhiều lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân, và các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, đồng thời mô tả vũ khí hạt nhân là yếu tố cốt lõi để răn đe Mỹ và Hàn Quốc.

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Theo KCNA, phát biểu của ông Kim Jong Un được đưa ra tại lễ bàn giao tàu Choe Hyon - một trong hai tàu chiến lớp 5.000 tấn mà quốc gia cô lập này đã hạ thủy vào năm ngoái - tại thành phố cảng Nampho.

Ông Kim Jong Un phát biểu: "Chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân đang đi đúng lộ trình kế hoạch một cách chính xác. Đây là một lộ trình chiến lược có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì nó sẽ giúp lực lượng hạt nhân của quốc gia chúng ta sẵn sàng cho các hoạt động đa diện và hiệu quả."

Triều Tiên trước đó tuyên bố tàu Choe Hyon được trang bị "các vũ khí mạnh nhất," và ông Kim Jong Un đã thực hiện nhiều chuyến thị sát các tàu thuộc lớp này trong năm nay, bao gồm cả việc giám sát một vụ thử tên lửa hành trình từ tàu Choe Hyon vào tháng Tư.

Ông cho biết thêm: "Tiếp sau tàu Choe Hyon, chúng ta sẽ sớm đưa tàu khu trục Kang Kon vào hoạt động. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt hạ thủy các tàu chiến chiến lược tải trọng 10.000 tấn"./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn