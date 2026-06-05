Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet trước mùa World Cup 2026

Ngày 5/6 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh tổ chức đánh bạc đối với Trần Chí Hưng (SN 1990, trú tại xã Diên Điền), Nguyễn Hoàng Bách (SN 1985), Huỳnh Lê Phước Thắng (SN 1999, trú tại xã Trần Khắc Hoàng (SN 1977, cùng trú tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó vào ngày 26/5, 9 tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, đồng loạt kiểm tra một số địa điểm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và các xã Diên Khánh, Diên Điền, Thuận Bắc.

Trần Chí Hưng - Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAKH.



Sau cuộc kiểm tra này, ngoài việc tạm giữ một số phương tiện, tang vật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành đấu tranh xét hỏi 11 đối tượng có liên quan đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

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Theo đó, từ tháng 11/2025, đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Chí Hưng sử dụng ứng dụng Telegram kết nối một đối tượng khác để lấy tài khoản cá cược bóng đá trực tuyến.

Tiếp đó, Hưng tổ chức mạng lưới đánh bạc bằng thủ đoạn tạo lập nhiều tài khoản cấp 1 và cấp 2 rồi chuyển giao cho một số đồng phạm quản lý, điều hành các đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Theo thỏa thuận trong nhóm tổ chức đánh bạc, thứ hai hàng tuần sẽ chia tiền hoa hồng trên tổng doanh thu tính từ số điểm cá cược được quy đổi thành tiền của từng tài khoản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Chí Hưng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ hơn 62 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng một số phương tiện, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cùng với việc áp dụng biện pháp ngăn chặn các bị can nêu trên bằng lệnh tạm giam, cơ quan điều tra đang tập trung đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng khác trong đường dây này để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.vn