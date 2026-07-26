Triệt xóa điểm cá cược đá gà quy mô lớn ở Lạng Sơn

Ngày 26/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được thông tin tại khu đất trống đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Hiện trường đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Khoảng 13h30 ngày 17/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Đông Kinh đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc là Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1989, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

... Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Các đối tượng tham gia đánh bạc, ngoài các đối tượng là người Lạng Sơn còn có các đối tượng ở các tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên, thành phố Hà Nội. Bước đầu làm rõ tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng trên 650 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 21 đối tượng về hành vi Đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: M.H

Nguồn tin: nguoiduatin.vn