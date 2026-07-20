Triệt phá ổ nhóm chuyên mạ vàng hợp kim lừa đảo liên tỉnh

Ngày 19/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 2 người Trung Quốc, để phục vụ điều tra về hành vi lừa bán vàng giả của nhóm đối tượng này.

Trước đó, vào ngày 31/5, một cửa hàng vàng trên địa bàn Hải Phòng bị lừa mua số trang sức giả trị giá gần 150 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ.



Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ kiện việc, cơ quan CSĐT đã vào cuộc, xác định ổ nhóm chuyên lừa bán vàng giả, hoạt động liên tỉnh, thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng, sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt chủ cửa hàng.

Ngày 25/6, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ tại chỗ 4 đối tượng, khi nhóm này đang gây án tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

4 đối tượng cùng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Lụa (SN 1995, trú xã Đan Phượng, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2001, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai); Chen Zhizhi (SN 1988) và Tang Liang (SN 1987, cùng quốc tịch Trung Quốc);

...

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ thêm 1 đối tượng khác trong đường dây là Sùng Thị Hoàn (SN 2000, trú phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), khám xét nơi ở của Hoàn, thu giữ 8 vòng kim loại màu vàng hồng dạng vòng đeo tay; 7 vòng kim loại màu vàng hồng dạng nhẫn nhiều kích thước; 4 vòng kim loại màu vàng hồng dạng dây chuyền.

Tang vật thu giữ trong vụ án.



Liên quan đến vụ án, đến nay Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã thu giữ hơn 1,32kg vàng giả cùng nhiều trang sức giả, tiền mặt và tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã dùng hợp kim đồng, volfram phủ vàng mỏng để chế tác, sau lừa bán lại cho các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tiền. Ngoài Hải Phòng, nhóm này còn gây án tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ và xác định rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.vn