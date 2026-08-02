Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 500 tỷ đồng

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Chiều 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an Thành phố và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Phó Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành.

4 “Master”: Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn tại cơ quan điều tra.



Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản được cấp để tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược các trận đấu thuộc Giải vô địch Bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 và nhiều giải bóng đá quốc tế khác thông qua trang mạng Bong88.com.

Việc cá cược được thực hiện dưới hình thức quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền Việt Nam theo tỷ lệ do các đối tượng tự thỏa thuận. Tùy từng cấp quản lý, mỗi điểm được quy ước tương ứng từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Kết quả thắng, thua được đối chiếu, tổng hợp và thanh toán định kỳ vào thứ Hai hằng tuần bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, giao nhận tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán khác.

... Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam 35 bị can để điều tra về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".



Đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp "Super - Master - Agent - Member". Trong đó, đối tượng giữ vai trò "Super" quản lý tổng hạn mức điểm, phân quyền và điều hành hoạt động của 4 tài khoản "Master", gồm: Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn.

Các Master trực tiếp quản lý, cấp hạn mức điểm cho các Agent, theo dõi hoạt động cá cược, tổng hợp kết quả thắng, thua và thanh toán với các Agent thuộc quyền quản lý. Các "Agent" gồm: Nguyễn Đình Công, Huỳnh Văn Thành, Vương Trùng Dương, Nguyễn Trí Thông.

Các Agent tiếp tục cấp phát tài khoản Member để người chơi trực tiếp tham gia cá cược trên hệ thống. Bước đầu xác định, từ khoảng tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt xóa, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng Bong88.com, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trên 500 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 35 bị can, trong đó có 4 “Master” và 4 “Agent” để điều tra về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét làm rõ đối tượng giữ vai trò “Super” và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.vn