Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 11 tỷ đồng

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 3/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các đối tượng gồm: Lê Văn Đồng (SN 1969), Nguyễn Viết Thắng (SN 1993), Nguyễn Anh Tùng (SN 1995), cùng trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên; Bùi Văn Trường (SN 1990), Nguyễn Văn Thanh (SN 1984), Trần Văn Toàn (SN 1984); Phạm Đình Thế Anh (SN 1998); Kiều Văn Hùng (SN 1997); Lê Quốc Hiếu (SN 1970), cùng trú tại TP Hải Phòng và Vũ Văn Tiến (SN 1994, trú tại TP.HCM).

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Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Bước đầu xác định, trong thời gian từ ngày 22 đến 29/6, số tiền các đối tượng trên sử dụng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là hơn 10,6 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Tác giả: Đinh Chiến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn