Tri ân các đồng chí thương binh trong lực lượng Công an Hà Tĩnh

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 3/7, Đoàn công tác của Cục Tổ chức cán bộ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Bệnh viện 19-8 phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các đồng chí thương binh đang công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân chân thành đối với những cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ trong lực lượng Công an nhân dân.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đoàn công tác của Cục Tổ chức cán bộ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Bệnh viện 19-8 đã luôn quan tâm, dành tình cảm, sự động viên kịp thời đối với các đồng chí thương binh đang công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là nguồn động viên to lớn để các đồng chí thương binh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Công an Hà Tĩnh là thương binh ở buổi gặp mặt.



Khẳng định công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng luôn được xác định là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong những năm qua, Công an Hà Tĩnh đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đồng thời quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ là thương binh, thân nhân liệt sĩ phù hợp với năng lực, sở trường, tạo điều kiện để các đồng chí yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến.

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Hiện nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh có 16 đồng chí là thương binh và 31 đồng chí là thân nhân liệt sĩ đang công tác trên nhiều lĩnh vực. Dù mang trên mình những thương tích của chiến tranh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Hoàng Trung Hà, Phó Trưởng phòng chính sách Cục Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi gặp mặt.



Đại tá Nguyễn Trung Kiên bày tỏ mong muốn các đồng chí thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và lực lượng CAND, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục cống hiến, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Tại chương trình, Thượng tá Hoàng Trung Hà, Phó Trưởng phòng Chính sách, Cục Tổ chức cán bộ cho biết, trải qua các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 800 nghìn thương binh, trên 160 nghìn bệnh binh và gần 14 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Riêng lực lượng Công an nhân dân đã có hơn 14.800 liệt sĩ, hơn 5.500 thương binh cùng hàng nghìn người có công với cách mạng.

Theo đồng chí, thấm nhuần đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách. Những hoạt động này không chỉ góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Công an nhân dân mà còn giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm với các thương binh, con liệt sĩ và Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh.



Thay mặt Đoàn công tác, Thượng tá Hoàng Trung Hà gửi tới các đồng chí thương binh những phần quà chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các đồng chí; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, nghị lực để thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay học tập, noi theo.

Tác giả: Thiên Thảo - Bùi Hải

Nguồn tin: cand.vn