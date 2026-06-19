Tranh chấp một con bò, hai anh em ruột lĩnh án tù

Chiều 18/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Xuân Hùng (SN 1981) và Lê Xuân Hiền (SN 1968, cùng trú tại thôn 1, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh chấp súc vật nuôi giữa hai gia đình vốn là anh em ruột thịt. Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 13/9/2025, chị Nguyễn Thị Phước (trú tại thôn 1, xã Vũ Quang) phát hiện con bò của gia đình em trai chồng là Lê Xuân Hùng và chị Lang Thị Bình sang ăn cỏ, làm hư hỏng một số cây tràm trong vườn. Chị Phước đã dắt con bò này về nhốt vào chuồng của gia đình mình để ngăn chặn việc tiếp tục phá hoại cây cối.

Hội đồng xét xử vụ án.



Biết chuyện, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/11/2025, chị Lang Thị Bình cùng chồng là Lê Xuân Hùng sang nhà chị Phước để đòi lại bò. Khi đi, Lê Xuân Hùng có mang theo một con dao rạ.

Gặp nhau, tranh chấp gay gắt đã xảy ra. Chị Phước cầm dao ra ngăn cản, dùng đá ném và khua dao trước mặt chị Bình để đe dọa. Lúc này, anh Lê Xuân Hiền (chồng chị Phước, anh trai của Hùng) đi chăn trâu về thấy sự việc liền lấy một gậy gỗ cây keo đánh vào người Hùng.

Bị đánh, Lê Xuân Hùng giơ tay đỡ rồi dùng dao rạ mang theo chém trúng vào vùng trán của anh trai mình là Lê Xuân Hiền.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh tại phiên xét xử.



Sự việc tiếp tục leo thang khi hai người phụ nữ lao vào xô xát, túm tóc nhau. Thấy vợ mình đang giằng co, Lê Xuân Hiền dù đang bị thương vẫn chạy đến ôm giữ Lê Xuân Hùng. Trong quá trình vật lộn, Lê Xuân Hiền nắm được phần cán dao từ tay Hùng. Khi giành được lợi thế, Hiền đã bổ mạnh dao vào vùng trán của chính Lê Xuân Hùng.

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Vụ xô xát chỉ dừng lại khi con dâu của anh Hiền chạy đến can ngăn và gỡ được hung khí. Hậu quả, Lê Xuân Hùng bị tổn hại sức khỏe 3%, còn Lê Xuân Hiền bị tổn hại sức khỏe 1%.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, sau khi sự việc xảy ra, cả Lê Xuân Hùng và Lê Xuân Hiền đều có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự của hai anh em về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định: Con dao rạ dài 55.8cm mà hai bên sử dụng là dao sắc nhọn thuộc "Danh mục dao có tính sát thương cao".

Căn cứ theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, do con dao này được các bị cáo sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe trái pháp luật của nhau, nên nó được xác định thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Hành vi này buộc hai anh em ruột phải đứng trước bục khai báo về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị cáo tại phiên xử.



Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý vũ khí của Nhà nước cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đối với bị cáo Lê Xuân Hùng, do có nhân thân xấu, có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" chưa được xóa án tích nên phải chịu tình tiết tăng nặng là “tái phạm”. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo. Riêng bị cáo Lê Xuân Hiền có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có vợ đang điều trị bệnh tâm thần nặng nên được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hùng 18 tháng tù và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hiền 15 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tác giả: Anh Bắc

Nguồn tin: Báo Công Lý