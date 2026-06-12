Trận khai mạc World Cup 2026 lập kỷ lục về số thẻ đỏ

Mexico và Nam Phi nhận thẻ đỏ nhiều hơn ghi bàn ở trận khai mạc World Cup 2026. (Nguồn: Ratopati English)



Rạng sáng nay (12/6), vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh với trận mở màn bảng A giữa Mexico và Nam Phi. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Mexico giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của El Tri được ghi bởi Julian Quinones (9’) và Raul Jimenez (67’).

Tuy vậy, điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này là cơn mưa thẻ đỏ ở hiệp 2. Trọng tài người Brazil, ông Wilton Sampaio đã phải rút ra 3 tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Nam Phi có hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu là Sphephelo Sithole và Themba Zwane. Tấm thẻ đỏ còn lại thuộc về trung vệ Cesar Montes của Mexico.

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Theo thống kê, đây là trận khai mạc World Cup có số thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử. Với nhiều người, cơn mưa thẻ đỏ ở trận đấu rạng sáng nay đã báo hiệu một giải đấu rất căng thẳng và quyết liệt

Cần lưu ý rằng, ở vòng chung kết World Cup cách đây 4 năm tại Qatar, trong cả giải đấu, các trọng tài chỉ rút 4 thẻ đỏ/64 trận. Nhưng ngay ở trận khai mạc World Cup 2026, đã có 3 tấm thẻ đỏ được rút ra cho các cầu thủ.

Nam Phi trở thành đội tuyển đầu tiên phải nhận hai thẻ đỏ trong một trận đấu ở World Cup kể từ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan ở World Cup 2006. Khi đó, mỗi đội đều có hai cầu thủ bị đuổi khỏi sân (vòng 1/8). Đây cũng là trận đấu ghi nhận về kỷ lục thẻ đỏ trong một trận đấu ở World Cup.

Cơn mưa thẻ đỏ ở trận đấu rạng sáng nay trở thành tâm điểm của bình luận. Thực tế, hai đội đã nhận thẻ đỏ nhiều hơn số bàn thắng ghi được.

Giành 3 điểm ở trận khai mạc, Mexico khởi đầu suôn sẻ ở World Cup 2026. Theo lịch, họ sẽ gặp Hàn Quốc ở trận thứ hai vòng bảng vào ngày 18/6 tới. Trong khi đó, Nam Phi sẽ chạm trán Czech.

Nguồn tin: baoquocte.vn