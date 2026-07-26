Tông vào cây xanh bên đường, tài xế tử vong

Lãnh đạo UBND phường Thanh Thủy xác nhận vụ việc và cho biết, nạn nhân là anh D.P.N. (SN 2005, trú TP Huế).

Xe ô tô đang di chuyển thì tông vào cây xanh ven đường Dạ Lê, phường Thanh Thủy, TP Huế làm tài xế tử vong. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh D.P.N. điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 75A-XXX lưu thông trên đường Dạ Lê theo hướng từ đường Trưng Nữ Vương ra Quốc lộ 1A tuyến tránh Huế.

Khi đến khu vực kiệt 59 đường Dạ Lê, chiếc xe bất ngờ lao sang bên trái theo hướng di chuyển và tông mạnh vào một cây xanh ven đường.

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Cú va chạm khiến phần đầu ô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng. Người dân nhanh chóng đưa tài xế đi cấp cứu tại cơ sở y tế, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: congly.vn