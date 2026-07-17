Tổng thống Ukraine chọn tân lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 16/7 (giờ địa phương) thông báo giao ông Yevhen Khmara, quyền lãnh đạo SBU, đảm nhiệm cương vị quyền Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Mykhailo Fedorov, đồng thời cho biết sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý để trình Quốc hội phê chuẩn, Pravda Ukraine đưa tin.

Ông Yevhen Khmara. Ảnh: KyivIndependent

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông Khmara từng chỉ huy Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha thuộc SBU và trực tiếp phụ trách các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào lực lượng Nga. "Lực lượng Alpha luôn đứng số một trong các bảng tổng kết kết quả tác chiến hằng tháng", ông Zelensky phát biểu.

Tổng thống Ukraine cũng khẳng định một trong những nhiệm vụ ưu tiên của tân lãnh đạo Bộ Quốc phòng là điều phối các chiến dịch tấn công tầm xa. "Chúng tôi thống nhất rằng Khmara sẽ kiểm soát cả các chiến dịch tấn công tầm xa của các lực lượng an ninh. Đây là ưu tiên", ông Zelensky nhấn mạnh.

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Việc bổ nhiệm ông Khmara diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Zelensky miễn nhiệm ông Fedorov, 35 tuổi, người được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chương trình máy bay không người lái của Ukraine. Ông Fedorov mới giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng được khoảng 6 tháng.

Truyền thông Ukraine mô tả đây là một phần trong nỗ lực cải tổ chính phủ của ông Zelensky sau khi miễn nhiệm Thủ tướng Yulia Svyrydenko. Tuy nhiên, quyết định này đã gây chấn động chính trường Ukraine và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình. Tại Kiev, khoảng 1.000-2.000 người, trong đó có nhiều binh sĩ và cựu quân nhân, đã tập trung bên ngoài Phủ Tổng thống để bày tỏ phản đối.

Pravda Ukraine cho biết, trước khi quyết định bổ nhiệm ông Khmara, Tổng thống Zelensky thừa nhận ông Fedorov và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi "không thể tìm được tiếng nói chung", đồng thời cho rằng nhiều vấn đề trên chiến trường, trong các lữ đoàn và công tác động viên quân vẫn chưa được giải quyết.

Trong phát biểu ngày 16/7, ông Fedorov công khai chỉ trích Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, cho rằng hai bên tồn tại những bất đồng sâu sắc về cách điều hành chiến sự. Cựu bộ trưởng tiết lộ ông từng đề xuất thay thế ông Syrskyi và Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov nhằm thúc đẩy cải tổ quân đội, song Tổng thống Zelensky không chấp thuận.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: cand.vn