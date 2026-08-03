Tông rào chắn đường sắt, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 3/8, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe ô tô BKS 61H-190… với hành vi “Vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng”, mức phạt 19 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Hình ảnh tài xế điều khiển xe ô tô cố tình vượt rào chắn đường sắt.

Trước đó, tối 24/7, tại khu vực đường ngang Km1721-838 thuộc phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh, đèn tín hiệu bật đỏ báo hiệu đoàn tàu SE12 chuẩn bị di chuyển qua, nhân viên gác chắn kéo rào chắn để ngăn dòng phương tiện.

Lúc này tài xế điều khiển xe ô tô BKS 61H-190.. vẫn tăng ga cố tình lao qua rào chắn thì xe tông vào rào chắn bằng sắt gây hư hỏng. May mắn sự cố không có thương vong, đoàn tàu vẫn di chuyển an toàn; tuy nhiên hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây ra TNGT đường sắt nghiêm trọng.

... Tài xế bị phạt 19 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT Hàng Xanh (phối hợp Đội CSGT đường sắt số 2, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an tiến hành kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát tại khu vực đường ngang. Qua hình ảnh ghi nhận được, các thông tin liên quan đến phương tiện và người điều khiển nhanh chóng được xác minh, làm rõ.

Sau nhiều ngày truy tìm, Đội CSGT Hàng Xanh đã mời người điều khiển phương tiện về trụ sở làm rõ. Tài xế điều khiển xe ô tô tông gác chắn thừa nhận hành vi của mình và ký vào biên bản nộp phạt.

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tại khu vực gác chắn này, các tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 826 trường hợp vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt, chủ yếu là người điều khiển phương tiện xe 2 bánh.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn