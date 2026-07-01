Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc.

Các đại biểu dự hội nghị (ảnh TTXVN).



Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của các tỉnh ủy, thành ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ khu dân cư, tổ dân phố, trưởng, phó các thôn trên toàn quốc.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 557.099 đại biểu tham dự.

... Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương.



Sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đã đạt những kết quả quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền 3 cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Mở đầu hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; nghe tham luận của đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương.

Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị quan trọng này.

Tác giả: Phương Thuỷ

Nguồn tin: cand.vn