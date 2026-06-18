"Tóm gọn" thanh niên trốn c.a.i n.g.h.i.ệ.n sau 2 năm "biến mất"

Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Đình Phong, người đã trốn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ (trước khi sáp nhập), ban hành ngày 30/1/2024.

Công an phường Trung Tâm phối hợp Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Hoàng Đình Phong khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Tĩnh.



Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xác định Phong đang lẩn trốn tại một làng quê ven biển thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Công an phường Trung Tâm đã phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai vượt quãng đường hơn 600 km để tổ chức xác minh, truy tìm và bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

...

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng đến cơ sở cai nghiện bắt buộc để thi hành quyết định của Tòa án.

Việc bắt giữ thành công đối tượng thể hiện tinh thần kiên quyết của lực lượng Công an trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng 100% phường xã, phường không ma túy.

Tác giả: Lâm Bùi

Nguồn tin: cand.vn