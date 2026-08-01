Tòa án kêu gọi Hà Danh Nậm, nghi phạm chủ mưu giấu m.a t.úy trong tuýp kem đánh răng ra đầu thú

TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 từ ngày 17/8. Trong vụ án, có 4 bị cáo đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Tòa án kêu gọi các bị cáo này đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

TAND TP.HCM đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với Hoàng Sỹ Thắng và đồng phạm, bị Viện KSND TP.HCM truy tố về các tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tang vật công an thu giữ trong vụ án. Ảnh: CQCA

TAND TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử, theo đó vụ án được xét xử từ ngày 17/8 và dự kiến kết thúc ngày 12/9 tại trụ sở Tòa án nhân dân TP.HCM.

Tuy nhiên trong vụ án có 4 bị cáo đã bỏ trốn và đang bị truy nã gồm: Hà Danh Nậm (52 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thế Trân (31 tuổi); Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi); Trương Thiên Ân (25 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). TAND TP.HCM kêu gọi các bị cáo nêu trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định.

Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, Hà Danh Nậm được xác định là kẻ chủ mưu. Nậm cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, sau đó đóng gói chung với bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo sô-cô-la, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội... nhằm ngụy trang, tránh bị phát hiện. Nậm thuê các tiếp viên hàng không và người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Pháp mang số hàng này về Việt Nam qua đường hàng không hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Sau khi ma túy được đưa về Việt Nam, Nậm tiếp tục thuê Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận hàng rồi giao cho người mua theo chỉ đạo. Trong đó, hơn 10kg ma túy do Nậm tổ chức vận chuyển đã bị phát hiện, thu giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023. Cơ quan tố tụng xác định Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 17kg ma túy.

... Số lượng lớn ma túy cất giấu trong các tuýp kem đánh răng

Quá trình điều tra xác định từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, Nậm đã nhiều lần chỉ đạo Thắng nhận tổng cộng 8 kiện hàng chứa ma túy vận chuyển từ Pháp về Việt Nam, được ngụy trang tinh vi trong các hộp kem đánh răng và hàng tiêu dùng, sau đó phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM và các địa phương lân cận.

Cụ thể Thắng trực tiếp nhận hàng từ các điểm giao nhận tại Đồng Nai, sau đó đóng gói lại và thuê Ánh giao đến người nhận theo chỉ định của Nậm.

Tiền công cho mỗi lần vận chuyển dao động 6 - 50 triệu đồng, trong đó Thắng trả lại một phần cho Ánh. Các lần giao hàng diễn ra trót lọt với số lượng ma túy lớn, chủ yếu là MDMA, lên đến hàng nghìn viên mỗi lần.

Ngày 15/3/2023, Nậm chuyển khoản 20 triệu đồng cho Thắng và chỉ đạo Thắng cung cấp số điện thoại và thông tin người nhận giả, để Nậm cho người liên lạc giao ma túy cho Thắng.

Đến chiều 16/3/2023, Nậm báo cho Thắng biết ma túy đã về đến Việt Nam và nhờ Thắng chuyển tổng cộng 14 triệu đồng vào tài khoản của Trần Thị Thu Ngân (1 trong 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10 của Hãng hàng không Vietnam Airlines bay từ Pháp về Việt Nam ngày 16/3/2023).

Sau đó sự việc bị phát hiện, nên Nậm yêu cầu Thắng vứt bỏ sim và điện thoại di động đã sử dụng để tránh bị bắt giữ.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn