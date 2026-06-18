Tình trạng của Ngân 98 sau 8 tháng tạm giam: Tăng 10-15kg, nói một câu khiến em gái không kìm được nước mắt

Tính đến hiện tại, Ngân 98 đã bị bắt tạm giam 8 tháng. Mới đây nhất, Phương Anh - em gái của Ngân 98 đã đăng dòng trạng thái mới kể về buổi gặp gỡ chị gái.

Theo lời của người thân, Ngân 98 hiện đã bình tĩnh hơn, tuy nhiên do buồn bã dẫn đến rối loạn giấc ngủ nên nữ DJ tăng 10-15kg, ngoại hình tròn trịa hơn trước.



Phương Anh cho biết, khi hai chị em có cơ hội nói chuyện với nhau bằng cách xưng hô quen thuộc thường ngày, cả hai đều bật khóc.

Em gái Ngân 98 chia sẻ: "Hôm nay được gặp mặt chị hai , cố gắng gượng lại để không khóc mà khi thấy được mặt chị hai từ trong bước ra thật sự không thể kiềm được nước mắt. Chị hai nói chuyện với mẹ chị hai rất mạnh mẽ không khóc nhưng đến lúc nói chuyện với mình với cách xưng hô quen thuộc Hai với Sơn (tên thật của Phương Anh -PV). Mới hỏi chị Hai vài câu thôi mà 2 chị em nhìn nhau khóc, đây là lần đầu tiên 2 chị em đối diện nhau nói chuyện mà khóc xúc động khóc nhiều hơn chính là câu nói chị nói: 'Sơn ráng nổi tiếng để sau này chị trở về kéo chị lên lại".

Không chỉ cập nhật tình hình của chị gái, Phương Anh cũng trải lòng về cuộc sống hiện tại của bản thân. Cô cho biết thời gian qua gần như phải gác lại việc chăm sóc chính mình để tập trung kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Em gái Ngân 98 chia sẻ hiện cô duy trì livestream bán hàng mỗi ngày, đồng thời nhận thêm công việc DJ để trang trải cuộc sống.

Trước đó, ngày 13/10/2025, Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác.

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Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98 cho biết, bản thân cô có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh.

Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản Ngân 98 không nắm rõ.

Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được 2 năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiến hành khám xét căn hộ cao cấp rộng khoảng 300m² của Ngân 98.

Dòng chia sẻ của em gái Ngân 98.



Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt cỡ lớn bên trong căn hộ.

Tuy nhiên, do Ngân 98 và người thân không cung cấp mã mở, két không thể được mở ngay tại hiện trường. Cảnh sát buộc phải niêm phong và đưa két về trụ sở để xử lý theo đúng quy trình.

Sau khi mở khóa, chiếc két sắt hé lộ nhiều tài sản có giá trị, bao gồm 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD tiền mặt, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của bị can.

Cũng liên quan đến vụ việc, nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 10/2025 về tội "Đưa hối lộ". Việc bắt giữ này liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giảm cân giả do vợ anh là Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) điều hành.

Tác giả: Lam Giang (t/h)





Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn