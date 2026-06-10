Tình hình ca sĩ Nam Cường giữa lúc bị dư luận réo tên liên tục, có động thái khó giải thích

Theo ghi nhận, trang Facebook cá nhân có dấu tích xanh của nam ca sĩ hiện đã được bật chế độ khóa bảo vệ. Người dùng khi truy cập chỉ có thể xem một số thông tin hạn chế, trong khi toàn bộ các bài đăng trước đó đều không còn hiển thị công khai như trước.

Động thái này nhanh chóng khiến nhiều khán giả tò mò, đặc biệt trong bối cảnh Nam Cường đã không có bất kỳ cập nhật mới nào trên Facebook trong nhiều ngày liên tiếp. Sự im ắng kéo dài khiến không ít người đặt câu hỏi về lý do phía sau những thay đổi này.

Không chỉ trên Facebook, tài khoản TikTok của Nam Cường với hơn 33.000 người theo dõi cũng xuất hiện dấu hiệu hạn chế tương tác. Nhiều cư dân mạng nhận thấy phần bình luận dưới các video đã bị tắt hoặc giới hạn, khiến việc trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến nam ca sĩ trở nên khó khăn hơn.

Trước những đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội, Nam Cường hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay giải thích nào về việc thay đổi cài đặt trên các nền tảng cá nhân.

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Lần gần nhất nam ca sĩ xuất hiện trước công chúng là tại một sự kiện tổ chức ở TP.HCM vào ngày 31/5. Tại đây, anh vẫn giữ hình ảnh quen thuộc, thoải mái giao lưu cùng đồng nghiệp và khách mời. Sau sự kiện này, các hoạt động trên mạng xã hội của Nam Cường gần như không có thêm cập nhật đáng chú ý.

Nam Cường sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Anh được biết đến rộng rãi sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng ghi dấu ấn với hình tượng thư sinh cùng chất giọng ngọt ngào. Những ca khúc như Bay giữa ngân hà hay Phải là anh từng giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trong giai đoạn nhạc teen pop phát triển mạnh.

Trước khi hoạt động solo, Nam Cường từng là thành viên nhóm nhạc Yoband! cùng các ca sĩ như Tóc Tiên và Minh Thư. Sau khi nhóm tan rã, anh lựa chọn con đường riêng và dần khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc. Ngoài nhạc trẻ, Nam Cường còn thử sức với nhiều thể loại khác như dân ca, bolero và được đánh giá là nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc đa dạng.

Năm 2016, nam ca sĩ tổ chức đám cưới với bạn gái ngoài ngành trong sự bất ngờ của nhiều người hâm mộ bởi trước đó anh gần như không chia sẻ chuyện tình cảm với truyền thông. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh sinh sống tại TP.HCM và xây dựng cuộc sống khá kín tiếng.

Những năm gần đây, dù không còn hoạt động sôi nổi như thời kỳ đỉnh cao, Nam Cường vẫn duy trì công việc nghệ thuật thông qua các chương trình truyền hình, sân khấu nhạc kịch dành cho thiếu nhi và đảm nhận vai trò MC ở một số sự kiện, chương trình giải trí.

Nguồn tin: sohuutritue.net.vn