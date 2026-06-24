Tìm thấy thi thể bé trai mất tích khi tắm biển cùng bố

Lãnh đạo xã Tiên Điền cho biết thi thể nạn nhân được các lực lượng gồm biên phòng, ngư dân và đội thiện nguyện tìm thấy khi đang trôi trên biển, cách vị trí gặp nạn ban đầu ở thôn Thành Long khoảng 100 m.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do đuối nước.

Đội cứu hộ đưa thi thể nạn nhân vào bờ, tối 23/6. Ảnh: Hùng Lê



Khoảng 17h ngày 22/6, Tài được bố Nguyễn Trọng Phú, 54 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, lái ôtô chở xuống khu du lịch biển Xuân Thành, xã Tiên Điền (trước đây thuộc huyện Nghi Xuân) tắm mát. Trong lúc tắm, ông Phú nghi bị đột tử, thi thể được sóng đánh dạt vào bờ. Tài sau đó mất tích.

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Hơn một ngày qua, chính quyền địa phương phối hợp bộ đội biên phòng huy động tàu cá, điều canô cứu hộ rà soát trên biển, đồng thời bố trí các tổ tìm kiếm nạn nhân dọc bờ.

Xuân Thành là một trong những bãi tắm lớn của tỉnh Hà Tĩnh, thu hút đông du khách vào mùa hè. Khu vực này có bãi cát thoải, nhưng một số đoạn xuất hiện dòng chảy xa bờ và hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tắm biển.

Gần một tuần qua, Hà Tĩnh nắng nóng đến 39 độ C, lượng người đổ ra biển tăng cao, đặc biệt vào buổi chiều. Nhà chức trách khuyến cáo người tắm biển, đặc biệt với trẻ em hoặc người lớn tuổi, cần có người giám sát đi cùng để phòng sự cố.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress