Tìm kiếm nữ sinh 16 tuổi mất liên lạc

Công an phường Tân Dân (Thanh Hóa) đang phối hợp với gia đình và các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm cháu Nguyễn Thị Phương Anh (SN 07/10/2010), hiện là học sinh, trú tại Tổ dân phố Tiền Phong, phường Tân Dân, sau khi cháu rời khỏi nhà và mất liên lạc nhiều ngày.

Cháu Nguyễn Thị Phương Anh (ảnh gia đình cung cấp)

Theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu (SN 1986, trú tại Tổ dân phố Tiền Phong, phường Tân Dân), con gái chị là cháu Nguyễn Thị Phương Anh đã rời khỏi nhà vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 18/6. Đến nay gia đình chưa liên lạc được và cháu vẫn chưa trở về nhà.

Theo thông tin từ gia đình, cháu Nguyễn Thị Phương Anh có chiều cao khoảng 1m56, nặng khoảng 55kg, da ngăm nâu, tóc dài. Khi rời khỏi nhà, cháu mặc áo phông cộc tay màu đỏ, quần cộc màu đen và mang theo một ba lô màu hồng có hình con thỏ.

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Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Dân đã phát đi thông báo tìm người, đồng thời đề nghị công an các xã, phường, đặc khu trên toàn quốc cùng quần chúng nhân dân phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.

Mọi thông tin liên quan đến cháu Nguyễn Thị Phương Anh, đề nghị người dân liên hệ với chị Nguyễn Thị Thu qua số điện thoại 0975.412.441 hoặc Công an phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa qua số điện thoại 02373.880.183 để kịp thời phối hợp xác minh, hỗ trợ đưa cháu trở về với gia đình.

Cơ quan Công an và gia đình mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ thông tin của người dân nhằm sớm tìm thấy cháu Nguyễn Thị Phương Anh, bảo đảm an toàn cho cháu và ổn định cuộc sống gia đình.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn