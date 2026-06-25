Thụy Sĩ, Canada dắt tay đi tiếp tại World Cup 2026

Trận quyết định ngôi đầu bảng B trên sân BC Place (Canada) sau hiệp một giằng co, được định đoạt ở khoảng 11 phút đầu hiệp hai.

Tài năng trẻ Johan Manzambi kiến tạo để tiền đạo cánh Ruben Vargas mở tỉ số ở phút 46, trước khi tự mình ghi bàn sau pha làm tường của tiền đạo Breel Embolo ở phút 57.

Bàn thắng vào lưới Canada là pha lập công thứ ba của Manzambi ở vòng bảng, sau cú đúp trước Bosnia-Herzegovina. Tài năng 20 tuổi này đang trở thành phát hiện đáng chú ý của Thụy Sĩ tại World Cup 2026.

Canada (áo trắng) thua Thuỵ Sĩ, xếp thứ hai bảng B, đánh mất lợi thế sân nhà ở vòng 32 đội.

Đồng chủ nhà Canada sau đó vùng lên mạnh mẽ, quyết chiến ngôi đầu. Tuy nhiên, các nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bởi bàn gỡ của Promise David ở phút 76. Thủ môn Gregor Kobel giữ vững khung thành trong những phút cuối, giúp Thụy Sĩ bảo toàn thắng lợi.

Chiến thắng giúp đội bóng châu Âu khép lại bảng B với 7 điểm, trong khi Canada có 4 điểm và giữ vị trí nhì bảng nhờ hiệu số tốt hơn Bosnia-Herzegovina, qua đó cũng giành vé vào vòng 32 đội.

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Thành công này đưa Thụy Sĩ vào vòng knock-out World Cup lần thứ tư liên tiếp. Họ sẽ tiếp tục thi đấu tại BC Place, gặp một trong các đội đứng thứ ba vượt qua vòng bảng ngày 3/7 (giờ Hà Nội).

Canada cũng tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup, nhưng thất bại trước Thụy Sĩ khiến thầy trò HLV Jesse Marsch đánh mất lợi thế sân nhà.

Cụ thể, thay vì tiếp tục chơi tại BC Place trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Canada phải sang Los Angeles Stadium (Mỹ) ngày 29/6 (giờ Hà Nội) để gặp đội nhì bảng A.

Không chỉ thay đổi địa điểm, đội đồng chủ nhà còn có quãng nghỉ ngắn hơn đáng kể so với Thụy Sĩ trước vòng 32 đội.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn