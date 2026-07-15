Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026); 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2026), đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại địa phương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Người là biểu tượng cao đẹp của văn hóa, con người Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người đã trở thành kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân học tập và noi theo; là động lực tinh thần khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng cho các thế hệ người Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước trong mọi giai đoạn cách mạng.

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Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên không chỉ là không gian lưu giữ những tư liệu, hiện vật kể chuyện sống động về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là địa chỉ đỏ lan tỏa sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người đến nhân dân mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dâng hương, dâng hoa viếng mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

* Tại Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa bày tỏ thành kính, tri ân sâu sắc sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước; dâng hương, dâng hoa viếng mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Tại giao điểm này, cách nay vừa tròn 58 năm, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, thông đường cho xe ra tiền tuyến. Họ đã cống hiến trọn thanh xuân cho Tổ quốc và ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, người mới 17, người vừa qua tuổi đôi mươi.

Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử đấu tranh và giải phóng dân tộc Việt Nam như một bản anh hùng ca về tinh thần bất khuất và quyết tâm sắt đá tất cả cho tiền tuyến miền nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc.

Trên chiến trường khốc liệt này, đã có biết bao người con ưu tú mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Sự hy sinh anh dũng của họ đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước.

Di tích Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành địa chỉ không thể nào quên trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, nơi tìm về trong những hành trình nghĩa tình đồng đội, tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Tác giả: Tiểu Phương

Nguồn tin: Báo Nhân Dân