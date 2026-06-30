Thủng lưới phút bù giờ, Nhật Bản chia tay World Cup 2026

Brazil giành quyền đi tiếp sau cuộc lội ngược dòng trước Nhật Bản.



Cuộc so tài trên sân NRG Stadium, Houston diễn ra kịch tính, khi đại diện châu Á đứng rất gần tấm vé đi tiếp trước khi gục ngã ở phút bù giờ cuối cùng.

Các "samurai xanh" đã nhập cuộc tự tin, pressing tầm cao và tổ chức phòng ngự kỷ luật, khiến Brazil gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Theo thống kê, Brazil kiểm soát bóng 69%, sút trúng đích 7 lần, trong khi Nhật Bản chỉ có 2 cú sút trúng đích cả trận. Selecao cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công bế tắc, trong khi đội bóng của HLV Hajime Moriyasu lại tận dụng rất tốt một tình huống sai lầm của đối phương để mở tỷ số.

Phút 29, Danilo chuyền hỏng ở phần sân nhà, tạo cơ hội cho Kaishu Sano cướp bóng, dốc thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút chìm hiểm hóc hạ gục Alisson. Bàn thắng giúp Nhật Bản khép lại hiệp một với lợi thế 1-0, đồng thời cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của họ trước ứng viên vô địch.

Casemiro là người gỡ hoà cho đại diện Nam Mỹ. Ảnh: Reuters.

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Bước sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti lập tức điều chỉnh khi tung Endrick vào sân thay Lucas Paqueta bị chấn thương. Brazil tăng cường sức ép và có bàn gỡ ở phút 56. Từ quả treo bóng chuẩn xác của Gabriel Magalhaes, Casemiro bật cao đánh đầu cận thành đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ, Brazil càng chơi hưng phấn. Vinicius Junior là mũi tấn công nguy hiểm nhất khi có pha xử lý đẳng cấp ở phút 60: anh khống chế gọn, vượt qua Tomiyasu rồi dứt điểm về góc xa, nhưng bóng chỉ dội cột dọc bật ra trong tiếc nuối. Dù vậy, Selecao vẫn kiên trì dồn ép đến những phút cuối.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ 6. Ao Tanaka chuyền hỏng ngay trước vòng cấm, để Rayan cướp được bóng trước khi Bruno Guimaraes chọc khe cho Gabriel Martinelli băng xuống. Cầu thủ Arsenal bình tĩnh sửa lòng vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil trong sự vỡ òa của các cầu thủ áo vàng-xanh.

Dù thua nhưng Nhật Bản có quyền tự hào khi họ là đội bóng châu Á có màn trình diễn ấn tượng nhất tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.



Đây là trận thắng ngược đầu tiên của Brazil tại World Cup kể từ năm 2014. Với kết quả này, đại diện Nam Mỹ giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Na Uy và Bờ Biển Ngà.

Chiến thắng cũng khép lại hành trình đáng tiếc của Nhật Bản, đội bóng châu Á đã thi đấu đầy quả cảm nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Dù thất bại, Nhật Bản vẫn để lại dấu ấn bằng màn trình diễn kỷ luật, giàu năng lượng và không ít thời điểm khiến Brazil phải chật vật.

Tác giả: Minh Thư

Nguồn tin: cand.vn