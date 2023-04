Thực trạng 'xấu xí' đang diễn ra tại CTCP Hồng Lam Xuân Thành - Chủ đầu tư Dự án Hoa Tiên Paradise

Điều này khiến những hình ảnh đẹp được giới chủ xưa xây dựng trước đó, bỗng chốc trở nên “xấu xí” trong mắt giới đầu tư.



Từ một doanh nghiệp mang trong mình khát vọng đầu tư, biến vùng biển hoang sơ trở thành thiên đường nghỉ dưỡng bậc nhất tỉnh Hà Tĩnh. Vậy nhưng, mới đây Hồng Lam Xuân Thành lại bị cưỡng chế hóa đơn, lãnh đạo công ty bị tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế ở Hà Tĩnh hàng chục tỷ đồng. Hay không thực hiện cam kết, khiến khách hàng “cực chẳng đã” buộc phải làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ.



"Chây ì” nộp thuế, bị cưỡng chế hóa đơn, cấm xuất cảnh



Theo tài liệu của PV, trong bản “danh sách người nộp thuế để công khai thông tin - kỳ thuế tháng 1/2023” do Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long ký phê duyệt vào ngày 17/2/2023 cho thấy, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 429 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên với tổng số tiền lên đến 833,797 tỷ đồng.



Trong số 429 doanh nghiệp nợ thuế lên đến 833,797 tỷ đồng, riêng CTCP Hồng Lam Xuân Thành (MST 3000352938), địa chỉ tại thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang nợ thuế với tổng số tiền lên đến 81,680 tỷ đồng. Qua đó, cộng với lần nhắc “nợ” lần này, có thể thấy doanh nghiệp này thêm một lần nữa nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách nợ thuế tại tỉnh Hà Tĩnh.



Trước đó 3 ngày (tức ngày 14/2/2023), Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long đã ký thông báo số 326/TB-CTHTI gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vương Văn Tường (SN 1977) - Quốc tịch Việt Nam. Cư trú tại Căn hộ A240x – 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ông Tường là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Hồng Lam Xuân Thành.



Lý do tạm hoãn xuất cảnh do ông Vương Văn Tường là người đại diện của CTCP Hồng Lam Xuân Thành là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Quyết định cưỡng chế hóa đơn và Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vương Văn Tường - người đại diện pháp luật của CTCP Hồng Lam Xuân Thành



Ở diễn biến liên quan, đầu năm 2023, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTCP Hồng Lam Xuân Thành, để thực hiện thông báo về việc Thông báo tiền thuế nợ của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đối với doanh nghiệp này.



Nội dung Quyết định chỉ rõ, lý do CTCP Hồng Lam Xuân Thành bị cưỡng chế là do: “Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá 121 ngày, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của Hồng Lam Xuân Thành tại ngân hàng nhưng không có hiệu quả”.



Cụ thể, số tiền CTCP Hồng Lam Xuân Thành bị cưỡng chế là 61.735.919.130 đồng. Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu doanh nghiệp này nghiêm chỉnh thực hiện (Thời gian bắt đầu thực hiện cưỡng chế kể từ ngày 7/1/2023 và có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm).



Hồng Lam Xuân Thành và Cen Land bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản?



Mới đây, một khách hàng trú tại tỉnh Hà Tĩnh làm đơn gửi Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II – Thanh tra Chính phủ về việc tố cáo Chủ đầu tư Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành là CTCP Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Về dự án nêu trên, theo tìm hiểu, giai đoạn từ năm 2007 – 2008, giới chủ cũ của CTCP Hồng Lam Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp 3 Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện các Dự án tại huyện Nghi Xuân, như: “Dự án sân Golf 18 lỗ Xuân Thành; Dự án Trung tâm Dịch vụ thể thao giải trí đua chó Xuân Thành; Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành”.

Khách hàng tố CTCP Hồng Lam Xuân Thành và Cen Land lừa đảo chiếm đoạt tài sản



Trở lại thông tin lá đơn tố cáo, theo đó: “Ngày 30/3/2022, ông H.C.L, có mua căn Villa số SV.L3.37 của Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành do CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) phân phối. Từ khi mua căn Vila tới nay tôi đã nộp số tiền 5.824.857.054 đồng (chiếm 65% giá trị hợp đồng). Mặc dù đến thời điểm hiện tại ngày 22/2/2023 đã trải qua gần 11 tháng sau khi ký hợp đồng mà Chủ đầu tư chưa hề triển khai bất cứ công việc gì ngoài phần móng đã có sẵn.



Tuy nhiên, CTCP Hồng Lam Xuân Thành và CTCP Bất động sản Thế Kỷ vẫn tiếp tục yêu cầu khách hàng nộp thêm 30% tương ứng 2.688.395.563 đồng tổng số tiền phải nộp đủ là 95% giá trị hợp đồng. Điều này có dấu hiệu lừa đảo, tạo ra rủi ro lớn cho khách hàng cũng như tổ chức tín dụng nên tôi không nộp tiếp”.



Điều đáng nói là việc áp dụng các điều khoản thanh toán của Chủ đầu tư CTCP Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là CTCP Bất động sản Thế Kỷ trái với quy định của pháp luật, cụ thể là Luật nhà ở năm 2014; Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 và các Nghị định 76/2015/NĐ-CP và Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tất cả Công dân, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì phải chấp hành các quy định pháp luật”.

Khách hàng tố Chủ đầu tư không hề triển khai bất cứ công việc gì ngoài phần móng đã có sẵn (Ảnh: MH)

...



“Từ những vụ việc trên, có thể khẳng định Chủ đầu tư CTCP Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là CTCP Bất động sản Thế kỷ đã dùng thủ đoạn gian dối trái với quy định của pháp luật nhằm mục đích huy động vốn của nhà đầu tư; Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Chủ đầu tư CTCP Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là CTCP Bất động sản Thế Kỷ đã lấy số tiền là 5.824.857.054 đồng của tôi.



Tôi cho rằng hành vi của Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Yêu cầu Công ty Cổ Hồng Lam Xuân Thành và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ tiến hành thanh lý hợp đồng trả lại tiền gốc và lãi cho tôi”.



“Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây: Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...”, nội dung đơn tố cáo nêu rõ.

Một góc Hoa Tiên Paradise nhìn từ trên cao



Về Chủ đầu tư Dự án Hoa Tiên Paradise, được biết, CTCP Hồng Lam Xuân Thành bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2007, đăng ký địa chỉ trụ sở tại thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm mới thành lập, ông Nguyễn Ngọc Mỹ (thường trú tại Q2, TP Hồ Chí Minh) giữ chức Chủ tịch HĐQT.



Còn tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Hồng Lam Xuân Thành (thay đổi lần thứ 6 - ngày 30/3/2022), vốn điều lệ theo đăng ký của doanh nghiệp là 80 tỷ đồng. Cơ cấu lãnh đạo doanh nghiệp cũng có sự thay đổi. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Mỹ không còn là Chủ tịch HĐQT, người thay ông Mỹ là ông Vương Văn Tường (SN 1977) giữ chức Chủ tịch HĐQT.



Trước khi nắm giữ ghế “nóng” của CTCP Hồng Lam Xuân Thành, ông Tường được biết đến là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land – Mã chứng khoán CRE). Trước đó, Cen Land với Hồng Lam Xuân Thành đã ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (thường gọi là Hoa Tiên Paradise).



Giới chủ của Hồng Lam Xuân Thành vào thời điểm đó mang theo nhiều khát vọng, quyết tâm đầu tư xây dựng biến vùng biển hoang sơ trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, tạo công ăn việc làm cũng như đóng góp vào ngân sách địa phương, góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển.



Tuy nhiên, với những diễn biến nêu trên, phải chăng giới chủ của Hoa Tiên Paradise là CTCP Hồng Lam Xuân Thành ngày nay đang “có vấn đề” nên chưa thể đóng góp vào ngân sách địa phương thông qua việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, buộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh phải liên tiếp ban hành các quyết định cưỡng chế, tạm hoãn xuất cảnh “không hề mong muốn” để thu hồi nợ thuế?.

Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành nợ thuế tỉnh Hà Tĩnh với số tiền lên đến 81,680 tỷ đồng







Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn