Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao và cơ chế hợp tác hiện có, trong đó cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đẩy mạnh kết nối với các nước, khu vực khác.

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng những khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác ngành nghề.

Ông cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Lý Cường ngày 15/6. Ảnh: TTXVN

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Thủ tướng mong muốn Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, triển khai tốt Năm hợp tác du lịch 2026-2027, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa địa phương biên giới, mở rộng hợp tác giữa những địa phương giàu tiềm năng.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước, khu vực khác, cũng như thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch.

Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác bảo đảm năng lượng, kết nối điện; triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026-2027; tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội.

Hai lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp chặt chẽ bảo đảm thành công các Năm APEC 2026, 2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: Báo VnExpress

