Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

* Cùng đi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân có: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn; Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Dith Tina; Bộ trưởng Thương mại Cham Nimul; Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra; Bộ trưởng Du lịch Huot Hak; Bộ trưởng Công chính và Vận tải Peng Ponea; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng So Naro; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Prak Sam Oeun; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Thủ tướng Hun Manet sinh ngày 20-10-1977 tại ấp Koh Thmar, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum. Năm 1995, ông gia nhập Quân đội Hoàng gia (QĐHG) Campuchia. Năm 2008, ông được thăng quân hàm Đại tá, bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc biệt chống khủng bố. Năm 2013, ông được thăng quân hàm Đại tướng (ba sao), bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy liên quân QĐHG Campuchia. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân QĐHG Campuchia; được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) bầu vào Ban Thường vụ Trung ương CPP (tháng 12-2018). Năm 2020, ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP bổ nhiệm kiêm giữ chức Trưởng ban Công tác thanh niên Trung ương CPP. Năm 2021, ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP giới thiệu làm ứng viên Thủ tướng của CPP trong tương lai. Năm 2023, ông được thăng quân hàm Đại tướng (bốn sao). Vào tháng 8-2023, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni ký sắc lệnh bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ VII (2023-2028) và sắc phong tước hiệu Kitti Tesa Phibal Bandith. Tháng 9-2023, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni sắc phong tước hiệu Samdech Moha Borvor Thipadei. Ngày 10-12-2023, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 44 khóa V của CPP, ông được bầu làm Phó chủ tịch CPP.

Thủ tướng Hun Manet tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (Hoa Kỳ), Thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York (Hoa Kỳ) và Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh).

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

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* Cùng đi với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân có: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun; Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Paradorn Prissananantakul; Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthumjaroen; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul; Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Suriya Jungrungreangkit; Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan; Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul sinh ngày 13-9-1966 tại Bangkok, Thái Lan. Ông là lãnh đạo tại một số doanh nghiệp từ tháng 6-1990 đến tháng 6-2004; Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 7-2004 đến tháng 10-2004 và từ tháng 3-2005 đến tháng 9-2006; Thứ trưởng Bộ Thương mại từ tháng 10-2004 đến tháng 3-2005; Chủ tịch Ủy ban Dự án xây dựng của Hoàng gia vào tháng 10-2006; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần STP&I từ tháng 3-2008 đến tháng 10-2018; thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Thái Lan từ tháng 6-2017 đến tháng 1-2019; lãnh đạo Đảng Tự hào Thái từ tháng 11-2012 đến nay; Hạ nghị sĩ từ tháng 5-2019 đến nay; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Y tế từ tháng 7-2019 đến tháng 9-2023; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ từ tháng 9-2023 đến tháng 6-2025; Thủ tướng từ tháng 9 đến tháng 12-2025; Thủ tướng tạm quyền từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026. Từ tháng 3-2026 đến nay, ông là Thủ tướng Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tốt nghiệp Đại học Hofstra (Hoa Kỳ), Thạc sĩ đào tạo ngắn hạn tại Đại học Thammasat (Thái Lan).

Tác giả: Vĩnh An

Nguồn tin: qdnd.vn