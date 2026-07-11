Thủ môn Man Utd mắc sai lầm, Tây Ban Nha ‘tiễn’ Bỉ khỏi World Cup

Tây Ban Nha giành vé vào bán kết sau trận thắng Bỉ 2-1 trên sân SoFi (Mỹ) hôm 11/7 (giờ Hà Nội).

Trận đấu được định đoạt ở phút 88, khi thủ môn Senne Lammens không bắt dính cú sút xa của trung vệ Pau Cubarsi, tạo điều kiện để tiền vệ Mikel Merino ập vào ghi bàn quyết định.

Tiền vệ Mikel Merino ăn mừng bàn thắng phút 88, giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 ở tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.



Khoảnh khắc ấy càng nghiệt ngã với Bỉ bởi thủ thành Lammens chỉ vào sân từ phút 71, sau khi đàn anh Thibaut Courtois dính chấn thương đùi và rời sân trong nước mắt.

Người gác đền thuộc biên chế Man Utd có trận đầu tiên tại giải nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Bỉ thua đau.

Thủ môn Senne Lammens mắc sai lầm trong ngày thay Thibaut Courtois, khiến Bỉ dừng bước trước Tây Ban Nha ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.



Trước đó, Tây Ban Nha mở tỷ số ở phút 30 nhờ pha đá bồi của tiền vệ Fabian Ruiz, người được HLV Luis de la Fuente xếp đá chính thay Pedri.

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Bỉ đáp trả ở phút 41, khi tiền đạo Charles De Ketelaere đánh đầu từ đường tạt của hậu vệ Timothy Castagne, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Bàn gỡ của De Ketelaere khép lại chuỗi 650 phút giữ sạch lưới của Tây Ban Nha, nhưng không đủ để cứu Bỉ trong một trận đấu có quá nhiều biến cố. Trước giờ bóng lăn, tiền vệ Youri Tielemans phải rút khỏi đội hình xuất phát vì chấn thương khi khởi động, trong khi Amadou Onana cũng vắng mặt sau chấn thương nặng ở vòng 1/8.

Người tạo khác biệt sau cùng vẫn là tiền vệ Mikel Merino. Ngôi sao Arsenal chỉ được tung vào sân ở phút 86, nhưng mất chưa đầy 2 phút để lại trở thành người hùng.

Sau bàn thắng muộn loại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, Merino tiếp tục ghi bàn quyết định trước Bỉ, biến anh thành “quân bài phút chót” đáng sợ nhất của Tây Ban Nha tại vòng knock-out.

Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha vào bán kết World Cup lần đầu kể từ chức vô địch năm 2010, đồng thời nối dài mạch bất bại lên 37 trận từ tháng 3/2023. Ngược lại, Bỉ dừng bước ở tứ kết, đồng thời khép lại chuỗi 18 trận bất bại.

Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp ở bán kết trên sân Dallas (Mỹ) lúc 2 h ngày 15/7 (giờ Hà Nội). Đó là màn so tài của 2 ứng viên nặng ký nhất tại giải năm nay.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn