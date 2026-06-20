Thủ môn gây sốt ở World Cup 2026 sắp gia nhập V-League?

Chỉ sau một trận đấu xuất thần trước đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026, thủ môn 40 tuổi của Cape Verde, Vozinha, đã chứng kiến lượng người theo dõi trên Instagram tăng từ 50.000 lên 14,3 triệu lượt người.

Vozinha cản phá xuất thần giúp Cape Verde hòa Tây Ban Nha 0-0. Ảnh: AP



Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt này, anh đang đứng trước cơ hội vượt qua huyền thoại người Đức Manuel Neuer, trở thành một trong những thủ môn được theo dõi nhiều nhất thế giới trên mạng xã hội.

Nhưng điều khiến người hâm mộ quan tâm, Vozinha sẽ chính thức thất nghiệp từ ngày 1-7-2026, thời điểm World Cup 2026 vẫn đang diễn ra. Theo Transfermarkt, hiện tại chưa có bất cứ đơn vị nào đăng ký hồ sơ gửi thông báo về hợp đồng mới của Vozinha.

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Hợp đồng đại diện cũ giữa Vozinha và Công ty Adex cũng hết hạn vào ngày 30-6-2026. Adex cũng chưa đàm phán với bất cứ câu lạc bộ mới nào cho thân chủ Vozinha.

Vozinha tên đầy đủ là Josimar Jose Evora Dias, sinh ngày 3-6-1986. Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng chơi cho 9 câu lạc bộ và có 91 trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia Cape Verde.

Được biết, một nhà môi giới của bóng đá Việt Nam đang gửi lời đề nghị Vozinha ký hợp đồng. Nếu Vozinha đồng ý, anh sẽ ưu tiên thi đấu ở V-League, sau đó là ThaiLeague và có thể là Liga Indonesia League. Ở tuổi 40, rõ ràng Vozinha không có nhiều sự lựa chọn và chắc chắn anh sẽ phải tính toán rất kỹ cho chặng đường sắp tới.

Một nhà môi giới của bóng đá Việt Nam khẳng định “liều” khi đề nghị trở thành người đại diện cho Vozinha. Sau khi ký hợp đồng, nếu như không có câu lạc bộ nào chịu chiêu mộ Vozinha, thì nhà môi giới đó sẵn sàng gánh 6 tháng tiền lương của Vozinha theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: qdnd.vn