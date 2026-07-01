Thư ký điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ra đầu thú

Liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng 17/7, Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980, trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), là giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là Thư ký điểm thi của trường trong kỳ thi, đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú, nâng tổng số lên 27 bị can.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhìn từ trên cao.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thị Diệu Thúy là giáo viên môn Ngữ văn của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và được phân công làm Thư ký điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thư ký điểm thi có nhiệm vụ giúp Trưởng điểm thi quản lý hồ sơ, lập các loại biên bản, tổng hợp tình hình tại điểm thi, tiếp nhận, bàn giao các tài liệu liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng điểm thi, góp phần bảo đảm hoạt động của điểm thi diễn ra đúng quy định.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố 27 bị can để điều tra vụ án và sẽ tiếp tục thông tin về quá trình điều tra theo quy định.

... Trước đó, ngày 1/7/2026, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Tại Tuyên Quang xuất hiện 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, gây chú ý trong dư luận. Ngày 2/7, Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Ngày 5/7, Cơ quan điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giáo viên Nguyễn Hà Duy. Ngày 6/7, Viện KSND tỉnh phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hà Duy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tác giả: Phàn Giào Họ

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn