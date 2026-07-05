Thông tin người dưới 18 tuổi bị cấm đi xe máy từ 15/8 là sai sự thật

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Hà Nội phát hiện một số tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin cho rằng kể từ ngày 15/8/2026, khi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP) có hiệu lực thì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ không được điều khiển xe gắn máy, xe máy điện.

Thông tin sai sự thật được đăng tải lên mạng xã hội.



Qua nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Phòng CSGT Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.

Cụ thể, tại Điều 6 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP từ quy định:

“Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên” thành:

“Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô.”

Đây là quy định về xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Theo Luật số 36/2024/QH15, ngày 27/6/2024 - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có phân loại xe mô tô và xe gắn máy là hai loại phương tiện khác nhau.

Trong đó, xe mô tô là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế để hoạt động trên đường bộ, không bao gồm xe gắn máy.

... Một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng từ 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt là không chính xác, không đúng quy định của pháp luật.



Đối với xe gắn máy, luật quy định là phương tiện có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h; nếu sử dụng động cơ nhiệt thì dung tích không lớn hơn 50 cm³, nếu sử dụng động cơ điện thì công suất không lớn hơn 04 kW.

Bên cạnh đó, Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông phải đáp ứng điều kiện về hiểu biết quy tắc giao thông, kỹ năng điều khiển, độ tuổi và sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tại điểm a khoản 1 Điều 59 của Luật quy định rõ: Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. Như vậy, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP chỉ sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, không sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không làm thay đổi quy định về phân loại phương tiện và cũng không làm thay đổi điều kiện, độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy theo quy định của pháp luật. Do đó, thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các văn bản quy phạm pháp luật và các kênh thông tin chính thống của cơ quan nhà nước trước khi chia sẻ trên mạng xã hội; không đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Đồng thời, phụ huynh và học sinh cần tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chỉ điều khiển phương tiện phù hợp với độ tuổi, điều kiện theo quy định và luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tác giả: Bảo Châu

Nguồn tin: cand.vn