Thông tin mới vụ người phụ nữ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng bảo hiểm

Theo Tiền phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng vừa ký quyết định thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử số 09, đăng ký ngày 8/6/2020, do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Quang Trung) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu (SN 1984). Bà Thu là người liên quan trong vụ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm xảy ra tại phường Quang Trung.

Theo quyết định, việc thu hồi, hủy bỏ được thực hiện do trích lục khai tử được đăng ký trên cơ sở thông tin, tài liệu không đúng sự thật, vi phạm quy định của Luật Hộ tịch năm 2014.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Quang Trung thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp; cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.



Trước đó, vào tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Đến năm 2020, khi phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để "thay tên đổi số" và lấy tiền bảo hiểm.

Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) để lên một "kịch bản giả chết" hết sức tinh vi. Ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập.

...

Với sự "quyết tâm" của Thu, bà Thập đành phải đồng ý và một kế hoạch "giả chết" tinh vi đã được dựng lên. Đầu tiên, Thu sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Sau khi thống nhất "kịch bản", sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây sát, chảy máu và lên giường ngủ "giả chết". Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do "đột tử" để phối hợp an táng, các đối tượng nhanh chóng tổ chức khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết.

Khoảng nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Với "kịch bản" được xây dựng tinh vi, chính quyền, người dân, kể cả anh em họ hàng, người thân không ai hay biết và một đám tang thật tổ chức cho một người chết giả đã diễn ra.

Sau khi Thu "chết", ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử" và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu. Khám xét tại nơi ở của bà Thập, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600.000.000 đồng.

Lấy được tiền, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư "AI" (trí tuệ nhân tạo). Do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Đến giữa tháng 12/2025, Thu bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục đề nghị hủy đăng ký khai tử, qua đó vụ việc bị bại lộ.

Tác giả: Hải Vân (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn