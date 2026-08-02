Thông qua Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Tại Nghị quyết số 205/NQ-CP ngày 1/8/2026, Chính phủ thống nhất thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh nhìn từ trên cao

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án và Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ cũng chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo nghị quyết và các nội dung báo cáo; chuẩn bị đầy đủ tài liệu trình Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; chủ động giải trình, báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Bắc Ninh hướng tới trở thành đô thị xanh, thông minh, trung tâm công nghệ cao

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Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Đề án số 576/ĐA-UBND về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính của tỉnh Bắc Ninh.

Theo Đề án, mục tiêu là xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Địa phương cũng định hướng phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông và logistics đồng bộ, hiện đại, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo Đề án, Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Địa phương giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, tạo nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước, quốc tế.

Việc Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án là bước quan trọng trong quy trình thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trước khi hồ sơ được trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tác giả Diệp Thảo

Nguồn tin: Báo VOV