Thống kê đáng chú ý trước trận Tây Ban Nha vs Argentina: Kịch bản điên rồ nào chờ đợi ở chung kết World Cup?

Sau một hành trình đầy rẫy những kịch tính, bất ngờ và cả những giọt nước mắt tiếc nuối, cuộc đua đến ngôi vương bóng đá thế giới tại World Cup 2026 cũng đã đi đến hồi kết với hai cái tên xuất sắc nhất: Tây Ban Nha và Argentina.

Trước giờ bóng lăn trên thảm cỏ Sân vận động New York New Jersey, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn thư hùng đỉnh cao giữa một nhà đương kim vô địch đang khao khát bảo vệ ngai vàng và một thế lực châu Âu đang trên đường tìm lại ánh hào quang xưa cũ.

Những con số đáng chú ý của Argentina

Với Argentina, giải đấu năm nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni bước vào trận đấu cuối cùng với tư cách là nhà đương kim vô địch.

Thống kê của Messi

Đây cũng là kỳ World Cup thứ sáu và nhiều khả năng là cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của "bùa hộ mệnh" Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đang thể hiện một phong độ hủy diệt khi một mình gồng gánh hàng công Albiceleste. Anh đang sở hữu 8 pha lập công, 4 đường kiến tạo và trung bình 4.9 cú sút mỗi trận. Không ngạc nhiên khi trang thống kê danh tiếng Sofascore chấm điểm Messi lên tới 9.03, con số cao nhất giải đấu.

Messi đang có phong độ huỷ diệt trên hàng công (Ảnh: Gett)

Thống kê của thủ môn Emi Martinez

Bên cạnh tầm ảnh hưởng của chủ nhân 9 Quả bóng Vàng, sự ổn định của Argentina còn được bảo chứng bởi những "người không phổi" như thủ thành Emi Martinez (người đã chơi trọn vẹn 798 phút sau hai loạt trận hiệp phụ) và tiền vệ Alexis Mac Allister của Liverpool (728 phút). Sự già giơ và bản lĩnh của các nhà ĐKVĐ chính là vũ khí đáng sợ nhất mà họ sở hữu ở thời điểm hiện tại.

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Những con số đáng chú ý của Tây Ban Nha

Ở phía bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha tiến vào chung kết sau màn trình diễn ở đẳng cấp bậc thầy trước đội tuyển Pháp. 16 năm sau thế hệ vàng lên ngôi tại Nam Phi 2010, Tây Ban Nha dưới sự chèo lái của HLV Luis de la Fuente đang trình làng một lối chơi vừa cống hiến vừa vô cùng thực dụng. Sức mạnh của đại diện châu Âu tại giải đấu năm nay nằm ở sự bền bỉ của bộ ba Pau Cubarsi, Marc Cucurella và thủ thành Unai Simon - những người chưa nghỉ một phút nào trong hành trình 717 phút đã qua.

Hàng phòng ngự bất khả xâm phạm

Điểm tựa vững chắc nhất của Tây Ban Nha chính là "pháo đài" phòng ngự bất khả xâm phạm. Cho đến trước trận chung kết, họ mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trong trận gặp Bỉ ở tứ kết.

Sự chắc chắn này có dấu ấn rất lớn của tiền vệ Rodri. Ngôi sao đang thuộc biên chế Manchester City không chỉ được Sofascore chấm điểm cao nhất đội hình (7.67) mà còn là "máy quét" bền bỉ nhất giải đấu khi đã cày ải quãng đường lên tới 83.8 km. Trên mặt trận tấn công, sự đột biến của tài năng trẻ 19 tuổi Lamine Yamal (trung bình 3.3 cú sút/trận) cùng cái duyên ghi bàn của Mikel Oyarzabal (5 bàn thắng) sẽ là những mũi khoan hạng nặng sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ.

Hai hậu vệ Pau Cubarsi và Marc Cucurella đã có mặt trong đội hình xuất phát ở mọi trận đấu trong suốt hành trình World Cup của Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Xét về tương quan lực lượng và các số liệu thống kê, trận chung kết sắp tới sẽ là cuộc chạm trán kinh điển giữa hai trường phái. Argentina đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 19 bàn thắng, trong khi Tây Ban Nha sở hữu hàng thủ kiên cố nhất với 6 trận giữ sạch lưới. Cả hai đội đều ưa thích triết lý kiểm soát bóng khi những con số thống kê khá tương đồng (Argentina 60.9% so với 63.7% của Tây Ban Nha). Điểm khác biệt nằm ở hành trình vòng bảng, khi Argentina tiến vào vòng knock-out với 9 điểm tuyệt đối, còn Tây Ban Nha để sảy chân một trận hòa bất ngờ trước Cape Verde.

Liệu vũ điệu Tango của Lionel Messi sẽ một lần nữa vang lên trên đỉnh thế giới, hay sự thực dụng khoa học của người Tây Ban Nha sẽ khuất phục được nhà đương kim vô địch? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút (hoặc hơn thế nữa) tại New York New Jersey vào lúc 2h00 ngày 20/7.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn