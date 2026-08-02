Thời gian, địa điểm rõ ràng lễ cưới của Ronaldo và Georgina

Theo các nguồn tin quốc tế, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo chuẩn bị tổ chức lễ cưới cùng bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez vào cuối tuần tới. Sự kiện trọng đại này sẽ diễn ra ngay tại Funchal – hòn đảo quê hương nơi tiền đạo người Bồ Đào Nha sinh ra và lớn lên.

Các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng siêu sao 41 tuổi và người đẹp 32 tuổi sẽ chính thức trao lời thề nguyện tại nhà thờ Funchal Cathedral. Sau nghi lễ tôn giáo thường bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, toàn bộ quan khách sẽ di chuyển về khách sạn 5 sao Savoy Palace để tham dự tiệc mừng xa hoa. Để chuẩn bị cho sự kiện này, khách sạn xa xỉ sở hữu 4 nhà hàng lớn đã bắt đầu thông báo tới các thực khách về việc phong tỏa hai tầng nhà cùng nhiều khu vực quầy bar trong hai ngày thứ 6 (7/8) và thứ 7 (8/8).

Truyền thông quốc tế hé lộ thời gian đám cưới của Ronado (Ảnh: IG)

Trước đó, truyền thông từng dấy lên tin đồn cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ tại dinh thự Quinta da Regaleira ở Sintra. Tuy nhiên, giả thiết này nhanh chóng bị bác bỏ khi địa điểm trên vẫn mở cửa đón khách du lịch bình thường, nhường chỗ cho kế hoạch hoành tráng tại Funchal.

Việc Ronaldo lựa chọn quê nhà làm nơi tổ chức ngày trọng đại mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Dù hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ ước tính từ 1,2 đến 1,4 tỷ USD, chân sút huyền thoại từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, phải chia sẻ căn phòng chật hẹp với các anh chị em trước khi rời đảo năm 11 tuổi để gia nhập lò đào tạo Sporting Lisbon. Ngày nay, Funchal không chỉ là nơi lưu giữ ký ức thời thơ ấu của CR7 mà còn là nơi đặt bức tượng đồng vinh danh anh cùng một khách sạn mang tên chính siêu sao này.

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Những dấu hiệu về một "siêu đám cưới" đã rộ lên trong những ngày qua khi cặp đôi cùng bay về Bồ Đào Nha và liên tục khéo léo khoe những chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Trên trang cá nhân, Georgina chia sẻ nhiều hình ảnh khoe vóc dáng quyến rũ trên biển bên cạnh vị hôn phu và con trai lớn Cristiano Jr (16 tuổi), không quên để lộ chiếc nhẫn cầu hôn kích thước "khủng".

Trận chung kết của câu chuyện tình kéo dài 8 năm này vốn đã được Ronaldo lên kế hoạch từ trước. Nam cầu thủ từng thổ lộ trong bài phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan rằng anh quyết định tiến tới hôn nhân vì đây là thời điểm chín mồi và Georgina là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời.

Ronaldo đã đính hôn với Georgina vào tháng 8 năm ngoái sau một lời cầu hôn đầy bất ngờ vào lúc 1 giờ sáng, thời điểm hai con nhỏ đột nhiên thức giấc và "giục" bố trao nhẫn cho mẹ. Để có được cái gật đầu "Yes, I do" từ người đẹp, siêu sao Bồ Đào Nha tiết lộ anh đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm viên đá quý hoàn hảo đúng như mơ ước của cô.

Hành trình từ nữ nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid năm 2016 đến vị hôn thê của một trong những vận động viên giàu có nhất thế giới của Georgina Rodriguez đã trải qua nhiều thăng trầm. Cả hai hiện có chung hai con gái Alana, Bella và đồng nuôi dạy các con riêng cùng con mang thai hộ của Ronaldo, trong đó có nỗi đau mất đi bé Angel – người anh em song sinh với Bella ngay khi chào đời.

Hiện tại, gia đình Ronaldo đang sinh sống tại Ả Rập Xê Út sau khi anh ký bản hợp đồng kỷ lục trị giá 175 triệu bảng/năm với CLB Al-Nassr vào cuối năm 2022. Lễ cưới sắp tới tại Funchal được kỳ vọng sẽ là cái kết mỹ mãn cho thiên tình sử tốn nhiều giấy mực của làng túc cầu thế giới.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn