Thiếu tướng Tô Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, tỉnh Thanh Hóa, cùng các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh BTGDV tỉnh Thanh Hóa).

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu thiếu tướng Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thiếu tướng Tô Anh Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, trước cử tri và gần 4,3 triệu nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

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Tân Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, trách nhiệm, hành động quyết liệt; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền xử lý; phát huy tinh thần "7 dám": Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung, với phương châm "nói đi đôi với làm", lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ảnh BTGDV tỉnh Thanh Hóa).

Thiếu tướng Tô Anh Dũng (SN 1978), quê ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật, cử nhân Chính trị học, cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2022, ông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Từ tháng 6/2025 đến nay, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn