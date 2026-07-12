Thiếu nữ 15 tuổi bỏ nhà đi xin việc bị người tuyển dụng xâm hại

Ngày 11/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quang Lực (SN 1998), quê tỉnh Nghệ An về tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Võ Quang Lực là nhân viên tuyển dụng lao động ở Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Với công việc này, anh ta đã quen với cháu P.H.L (sinh ngày 22/9/2011) khi cháu đến xin việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Cán bộ điều tra làm việc với Võ Quang Lực.



Theo thông tin ban đầu, ngày 2/7, anh P.K.C (SN1972), phường Kiến An, TP Hải Phòng đến Công an xã Đại Đồng trình báo việc con gái anh là cháu P.H.L nghi bị một người làm nghề tuyển dụng lao động tên Võ Quang Lực xâm hại tình dục trong thời gian cháu đi khỏi nhà từ ngày 25 đến 28/6.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, Công an xã Đại Đồng đã báo cáo và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

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Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các hoạt động điều tra ban đầu, gồm khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, thu thập dữ liệu điện tử tại các cơ sở lưu trú, ghi lời khai người liên quan và làm việc với Võ Quang Lực.

Đối tượng Võ Quang Lực.



Kết quả điều tra xác định, ngày 25/6, do mâu thuẫn với gia đình liên quan đến việc học tập, cháu L tự ý rời khỏi nhà và đến Bắc Ninh tìm việc làm thêm. Khi gặp Lực để xin việc, hai bên đã quen nhau nên cháu L bị Lực dụ dỗ thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại các nhà nghỉ trên địa bàn xã Đại Đồng vào các ngày 26 và 28/6.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Lực biết rõ cháu P.H.L chưa đủ 16 tuổi. Hành vi của đối tượng được xác định có dấu hiệu cấu thành tội “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Thu Thuỷ

Nguồn tin: cand.vn