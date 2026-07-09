Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT gồm 3 chương, 22 điều, quy định về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

Theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, thí sinh xét tuyển đại học 2026 được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Ảnh minh họa: AI tạo

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư được ban hành sau khi tiếp thu ý kiến của chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, sở giáo dục và đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan.

Quy chế mới quy định các nguyên tắc tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và nguồn tuyển nhằm kiểm soát, nâng cao chất lượng đầu vào. Đồng thời, thông tư cũng điều chỉnh quy trình đăng ký, xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; yêu cầu các cơ sở đào tạo công bố điểm trúng tuyển theo từng phương thức xét tuyển.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về nguồn tuyển. Thí sinh phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30. Quy định này không áp dụng với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp.

Về nguyện vọng xét tuyển, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo khác nhau. Các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất.

Đối với các chương trình đào tạo giáo viên, quy chế chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5. Quy định này nhằm bảo đảm thí sinh cân nhắc kỹ khi đăng ký vào nhóm ngành sư phạm.

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Thông tư cũng điều chỉnh phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT. Với phương thức xét học bạ, tổ hợp xét tuyển phải sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ của tối thiểu ba môn học. Trong đó, bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn, đóng góp tối thiểu một phần ba trọng số tính điểm xét tuyển trong tổ hợp.

Về điểm cộng, quy chế quy định tổng điểm cộng, gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích, tối đa là 3 điểm trên thang 30, tương ứng 10% thang điểm xét tuyển.

Trong đó, điểm thưởng đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng được tính từ 0 đến 3 điểm. Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt được tính từ 0 đến 1,5 điểm. Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế, nếu có, cũng được tính từ 0 đến 1,5 điểm.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được sử dụng để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc dùng làm căn cứ tính điểm khuyến khích.

Ngoài ra, Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT bổ sung đối tượng xét tuyển là người học trung học nghề và người nước ngoài đăng ký vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong tuyển sinh, trong đó nhấn mạnh vai trò của thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học trong tổ chức thi tuyển, xét tuyển, công bố thông tin và bảo đảm quyền lợi của người học.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn