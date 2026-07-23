Thí sinh hoa hậu trình diễn áo tắm trước học sinh ở Lý Sơn gây tranh cãi

Tranh cãi thí sinh hoa hậu biểu diễn áo tắm trước mắt học sinh. Ảnh chụp màn hình

Ngày 22/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 trình diễn trang phục áo tắm trên sân khấu, phía dưới có nhiều học sinh mặc đồng phục ngồi theo dõi. Sự việc được xác định diễn ra tại một phần thi phụ của cuộc thi tổ chức ở đặc khu Lý Sơn vào chiều 21/7.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm với nhiều ý kiến cho rằng việc để học sinh nhỏ tuổi chứng kiến phần trình diễn áo tắm là chưa phù hợp với lứa tuổi và bối cảnh tổ chức. Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động thiện nguyện và phần thi áo tắm nên được bố trí tách biệt nhằm tránh những phản ứng trái chiều.

Theo một người dân tại đặc khu Lý Sơn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Ban tổ chức mời đến để nhận quà hỗ trợ nên được sắp xếp ngồi ở khu vực hàng ghế đầu.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn xác nhận hình ảnh trong clip là một phần các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026. Theo kế hoạch, Ban tổ chức dự kiến trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho học sinh trên địa bàn trước khi diễn ra các phần thi phụ.

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Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng, chương trình đã điều chỉnh thứ tự nội dung, lùi thời điểm trao quà sang sau phần trình diễn. Vì vậy, các học sinh phải chờ tại khu vực khán đài trong thời gian diễn ra phần thi áo tắm.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 do một doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM phối hợp với các đơn vị tại tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Vòng chung kết có sự tham gia của 31 thí sinh, cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch, trải nghiệm danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường và thiện nguyện tại Quảng Ngãi và đặc khu Lý Sơn.

Hình ảnh gây nhiều phản cảm khi đăng lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Hiện chưa có thông tin cho thấy cơ quan chức năng xác định Ban tổ chức vi phạm quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016, mọi hoạt động liên quan đến trẻ em phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em và phù hợp với độ tuổi, mức độ phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, Điều 33 Luật Trẻ em năm 2016 quy định trẻ em có quyền được bảo vệ để phát triển toàn diện về đạo đức, tinh thần và nhân cách.

Vì vậy, việc bố trí học sinh tham dự các chương trình có nội dung biểu diễn cần được cân nhắc kỹ về tính phù hợp với lứa tuổi, đồng thời bảo đảm mục tiêu giáo dục và quyền lợi của trẻ em, tránh phát sinh những tranh cãi không đáng có.

Tác giả: Đào Xuân

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn