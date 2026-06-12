Thí sinh đạt 8 điểm/môn vẫn có thể trượt lớp 10 trường top ở Hà Tĩnh

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Tĩnh mới đây đã công bố điểm chuẩn dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Điểm chuẩn các trường THPT công lập không chuyên dao động 15-24,75 điểm. Trong đó, Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh với mức 24,75 điểm; tiếp theo, Trường THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn cùng đạt 21,25 điểm. 11 trường khác lấy mức điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm.

Ngay sau khi điểm chuẩn dự kiến được công bố, nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ băn khoăn khi không ít thí sinh đạt khoảng 8 điểm mỗi môn, tương đương 24 điểm cho 3 môn thi, vẫn có nguy cơ không trúng tuyển vào Trường THPT Phan Đình Phùng theo nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Tĩnh ghi nhận hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 4.000 em so với năm trước. Trong đó, gần 1.500 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì?

Liên quan đến băn khoăn của phụ huynh về cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập, ngay cả với thí sinh đạt mức điểm khá khoảng 8 điểm/môn, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết trên Tiền phong, năm nay tỷ lệ cạnh tranh tăng cao do số lượng thí sinh dự thi lớn hơn so với năm trước.

Bên cạnh đó, đề thi được xây dựng chung cho toàn tỉnh, phù hợp cả với thí sinh ở vùng sâu, vùng xa nên không quá khó để đạt mức điểm khá. Tuy nhiên, điều này cũng khiến mức độ cạnh tranh ở các trường “top đầu” trở nên gay gắt hơn.

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Riêng Trường THPT Phan Đình Phùng, ngôi trường có truyền thống, nằm ở trung tâm thành phố tiếp tục là điểm nóng tuyển sinh. Năm nay, trường có 1.037 hồ sơ nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu chỉ 630 học sinh. Đáng chú ý, trong số thí sinh đăng ký, chỉ có 1 em dưới điểm sàn 15 điểm.

“Cũng có nhiều em đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển vào Trường THPT Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, các em có thể lựa chọn học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp,” lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết.

Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ nguyện vọng 1 nên không còn điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2.

THPT Phan Đình Phùng là ngôi trường giàu truyền thống ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Dân trí)



Tại khu vực trung tâm thành phố Hà Tĩnh cũ, một số trường như THPT Lý Tự Trọng, THPT Lê Quý Đôn không xét tuyển nguyện vọng 2 do đã đủ chỉ tiêu. Trong khi đó, Trường THPT Thành Sen chỉ còn khoảng 11 chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 2, khiến cơ hội điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh không còn nhiều.

“Những thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường, nếu trường còn chỉ tiêu tuyển bổ sung thì mới được xét trúng tuyển”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói.

Điều này dẫn đến thực tế, không ít thí sinh dù đạt mức điểm khá vẫn có thể không còn cơ hội vào trường công lập theo nguyện vọng đăng ký ban đầu. Đặc biệt, qua thống kê tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Thành Sen), trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập vừa qua có 306 thí sinh dự thi, trong đó có 254 em đạt từ 20 điểm trở lên. Trong số này, đối với nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng, có 224 thí sinh đăng ký, trong đó 140 thí sinh đạt trên 24,5 điểm và 84 thí sinh đạt từ 20 đến 24,5 điểm.

Từ thực tế tuyển sinh lớp 10 năm nay cho thấy có sự chênh lệch giữa các khu vực. Tại các trường ở trung tâm, đặc biệt là những trường có truyền thống, điểm chuẩn cao khiến nhiều thí sinh đạt điểm khá vẫn có nguy cơ không trúng tuyển.

Ngược lại, tại một số trường ở khu vực xa trung tâm hoặc miền núi, số lượng hồ sơ không cao, thậm chí thấp hơn chỉ tiêu. Tuy nhiên, do vẫn phải đảm bảo ngưỡng điểm sàn theo quy định là 15 điểm, các trường này cũng không thể tuyển bổ sung nếu không đủ điều kiện. Thực tế này tạo ra sự mất cân đối như thí sinh ở khu vực “nóng” phải cạnh tranh rất cao để giành suất vào trường công lập trung tâm, trong khi một số trường khác lại khó tuyển đủ chỉ tiêu dù còn “chỗ trống”.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn