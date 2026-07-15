Theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tối đa bao nhiêu đối với vi phạm đất đai?

Theo Đại Đoàn Kết, Chính phủ ban hành Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Một trong những điểm mới của Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi theo hướng bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của mốc địa giới đơn vị hành chính; buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai và buộc nộp lại các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng.

Bên cạnh đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định việc xác định số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Cụ thể, số lợi bất hợp pháp là số lợi được tính thành tiền do tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có được từ việc sử dụng đất sau vi phạm và phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp hành vi vi phạm do nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện trên một thửa đất thì số lợi bất hợp pháp phải nộp được chia đều cho các tổ chức, cá nhân cùng vi phạm.

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Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ sung quy định mức xử phạt đối với hành vi không đăng ký đất đai theo hướng bổ sung quy định về trường hợp không bị xử phạt. Theo đó, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất.

Ảnh minh hoạ

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là điều chỉnh mạnh thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan thanh tra chuyên ngành về đất đai, Sức khoẻ & Đời sống thông tin.

Theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp xã được quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Trước đây, mức phạt tiền tối đa của Chủ tịch UBND cấp xã chỉ là 5 triệu đồng.

Đối với Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành về đất đai do Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập, mức phạt tiền tối đa được nâng từ 50 triệu đồng lên 400 triệu đồng. Các chức danh này cũng có quyền tịch thu giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả đã sử dụng trong quá trình sử dụng đất và đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong thời hạn 3 tháng.

Trong khi đó, Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ NN&MT thành lập, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra có thẩm quyền xử phạt đến 500 triệu đồng, đồng thời được áp dụng các biện pháp tịch thu giấy tờ giả và đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn theo quy định.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn