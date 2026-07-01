Thấu hiểu người tiêu dùng: Bí quyết tạo nên kỳ tích của thương hiệu sữa Việt

Vinamilk giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (Ảnh: VN)



Giữa hơn 30 thương hiệu đến từ 14 quốc gia lọt vào vòng chung kết, doanh nghiệp Việt giành 5 giải thưởng, lập thành tích chưa từng có trong gần 20 năm lịch sử giải. Đằng sau kết quả đó không chỉ là những sản phẩm mới mà còn là một chiến lược nhất quán: lấy nhu cầu của người tiêu dùng làm trung tâm của đổi mới.

Việt Nam vốn không được xem là quốc gia có lợi thế trong ngành sữa khi đi sau các cường quốc hàng trăm năm về lịch sử phát triển. Vinamilk cũng ra đời từ năm 1976, trong bối cảnh ngành sữa trong nước còn non trẻ. Vì vậy, việc một doanh nghiệp Việt tạo dấu ấn nổi bật tại sân chơi quốc tế được xem là bước tiến đáng chú ý của ngành sữa Việt Nam.

Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Hội nghị Sữa Toàn cầu, thành tích của Vinamilk là “độc nhất vô nhị” trong gần 20 năm tổ chức giải thưởng. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã chuyển từ việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản sang tạo ra những giá trị gia tăng và đổi mới có sức ảnh hưởng rộng hơn đối với ngành sữa.

Vinamilk giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (Ảnh: VN)



Điều đáng chú ý là cả 5 giải thưởng đều phản ánh xu hướng đang diễn ra trên thị trường sữa toàn cầu: đổi mới không còn chỉ nằm ở công nghệ hay nguyên liệu mà ở khả năng thấu hiểu người tiêu dùng. Theo bà Francesca Hall, Giám đốc sự kiện của FoodBev Media - đơn vị tổ chức giải thưởng, các doanh nghiệp chiến thắng đang tái định hình vai trò của sữa bằng cách tích hợp thêm giá trị và chức năng vào sản phẩm, đồng thời luôn đặt nhu cầu của người tiêu dùng làm trung tâm của quá trình đổi mới.

Đó cũng là định hướng Vinamilk theo đuổi trong gần nửa thế kỷ. Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, từ mục tiêu ban đầu là mang nguồn dinh dưỡng chất lượng đến với trẻ em Việt Nam, doanh nghiệp từng bước phát triển các giải pháp phù hợp với từng nhóm khách hàng và từng giai đoạn của cuộc sống.

...

Triết lý này được thể hiện rõ qua các sản phẩm đoạt giải. Với dòng sữa tươi Vinamilk 100%, doanh nghiệp nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng đã chuyển từ “uống đủ” sang “uống ngon” và “uống theo sở thích”. Danh mục sữa tươi đa hương vị nhưng vẫn bảo đảm giá trị dinh dưỡng đã giúp sản phẩm giành giải Best Flavored Dairy Drink.

Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ, Vinamilk Optimum A2 Pro+ chiến thắng hạng mục Sữa tốt nhất dành cho trẻ em (Ảnh: VN)



Ở nhóm khách hàng trẻ em, Optimum A2 Pro+ được phát triển từ nhu cầu thực tế của các gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ. Công thức kết hợp 6 HMO, đạm A2, MFGM và DHA hỗ trợ hệ trục Não - Ruột - Miễn dịch đã mang về giải Best Children’s Dairy Product. Trong khi đó, Vinamilk Sure Prevent Gold được thiết kế cho người trên 50 tuổi với định hướng cá nhân hóa theo từng giai đoạn sức khỏe, qua đó giành giải Best Life-stage Innovation.

Không chỉ tập trung vào dinh dưỡng, Vinamilk còn mở rộng sang nhóm sản phẩm mang tính trải nghiệm. Gelato Matcha Gotcha vượt qua nhiều thương hiệu quốc tế để giành giải Best Ice Cream/Frozen Yogurt, đồng thời dòng sản phẩm này cũng được vinh danh ở hạng mục Best Packaging Design nhờ thiết kế bao bì khác biệt.

Theo ông Nguyễn Quang Trí, các giải thưởng quốc tế là sự ghi nhận từ cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành sữa toàn cầu đối với năng lực đổi mới sáng tạo của Vinamilk, đặc biệt là các sản phẩm mới được phát triển trong thời gian gần đây.

Xu hướng này cũng phù hợp với sự dịch chuyển của thị trường thế giới. Fortune Business Insights dự báo quy mô thị trường dinh dưỡng cá nhân hóa toàn cầu sẽ tăng từ 15,35 tỷ USD năm 2025 lên gần 67 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng hơn 18% mỗi năm. Trong khi đó, nghiên cứu của McKinsey cho thấy các doanh nghiệp dẫn đầu về cá nhân hóa có thể gia tăng doanh thu từ 5%-15%, thậm chí tới 40% ở nhóm tăng trưởng nhanh.

Trong bối cảnh đó, thành tích của Vinamilk tại World Dairy Innovation Awards 2026 không chỉ là câu chuyện về số lượng giải thưởng. Quan trọng hơn, đây là minh chứng cho thấy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thực phẩm ngày nay không chỉ nằm ở công nghệ hay quy mô sản xuất mà còn ở khả năng thấu hiểu người tiêu dùng, nhận diện sớm sự thay đổi của thị trường và chuyển hóa thành những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu. Chính năng lực này đang giúp thương hiệu Việt từng bước thu hẹp khoảng cách với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và tạo dấu ấn ngày càng rõ nét trên bản đồ ngành sữa toàn cầu.

Tác giả: MINH XUÂN

Nguồn tin: Báo SGGP