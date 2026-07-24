Thắp nến tri ân và công diễn vở kịch hát ‘Khoảng trời con gái’ tại Ngã ba Đồng Lộc

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026).

Mở đầu chương trình, các diễn viên, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh đã biểu diễn vở kịch hát đầy xúc động “Khoảng trời con gái”. Vở kịch hát dân ca ví, giặm “Khoảng trời con gái” do nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại viết kịch bản văn học; NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể kịch bản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; NSND Lê Hùng đạo diễn, ra mắt năm 2018.

Vở kịch hát đã khắc họa cuộc chiến tranh khốc liệt, sự chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 (Tổng đội 55 thanh niên xung phong Hà Tĩnh) tại Ngã ba Ðồng Lộc. 58 năm trước, vào buổi chiều ngày 24/7/1968, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 (Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông, giữ vững mạch máu chi viện cho chiến trường miền Nam. Họ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, từ 17 đến 24 tuổi.

Tác phẩm tái hiện chân thực hình ảnh những nữ thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi, mang trong mình những ước mơ rất đỗi bình dị về gia đình, tình yêu, hạnh phúc và tương lai. Thế nhưng, trước tiếng gọi của Tổ quốc, họ sẵn sàng gác lại tuổi xuân, dấn thân vào chiến trường ác liệt, quyết tâm giữ vững tuyến đường huyết mạch, bảo đảm chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

Không chỉ tái hiện lịch sử hào hùng, tri ân sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong, vở kịch hát đã lan tỏa giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại chương trình đã diễn ra lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, được tổ chức trang nghiêm, xúc động với sự tham dự của đại diện Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong cùng hàng nghìn người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ đi sau đối với những cống hiến, hy sinh cho đất nước của các Anh hùng liệt sĩ và 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

Bữa cơm tri ân lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

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Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 23/7, tại Nhà Văn hóa xã Gia Hòa, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Hòa tổ chức Chương trình họp mặt gia đình chính sách, người có công với chủ đề "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình".

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào khẳng định, sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã góp phần mang lại hòa bình, độc lập cho đất nước. Vì vậy, thực hiện tốt chính sách đối với người có công không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, chương trình "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, tạo không gian để lãnh đạo thành phố, đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng tri ân, sẻ chia với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách. Những hoạt động thiết thực như vậy cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng trong cộng đồng. Thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở, chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách. Thành phố cũng tích cực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động thiết thực.

Trao quà cho cá nhân và gia đình người có công với cách mạng. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh cho biết, chương trình không chỉ nhằm tri ân người có công mà còn hướng tới giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp trách nhiệm công dân cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Điểm nhấn của chương trình là 50 mâm "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, đoàn viên, thanh niên, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa các thế hệ.

"Bữa cơm nghĩa tình" ấm áp. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức ôn lại truyền thống Ngày Thương binh - Liệt sĩ; trao 2 phần quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng; trao 293 phần quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã Gia Hòa; trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 400 triệu đồng.

Tác giả: Hoàng Ngà - Ánh Tuyết

Nguồn tin: Báo Tin Tức